Lodowisko Spodka zostanie powiększone o kilkaset miejsc

Ruszył przetarg na przebudowę górnych trybun lodowiska oraz zwiększenie liczby miejsc siedzących w katowickim Spodku.

REKLAMA

Katowice realizują kolejne działania na rzecz modernizacji obiektów składających się na legendarny Spodek.

Ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę górnych trybun lodowiska oraz zwiększenie liczby miejsc siedzących.

Ponadto w najbliższym czasie ma rozpocząć się modernizacja dachu sali gimnastycznej.

Oprócz tego trwają postępowania na modernizację systemu monitoringu oraz wzmocnienie schodów i tarasu lodowiska.

Ruszyło postępowanie przetargowe na przebudowę górnych trybun lodowiska oraz zwiększenie liczby miejsc siedzących w katowickim Spodku.

- Hokej w Katowicach, mieście ośmiokrotnego Mistrza Polski, cieszy się niesłabnącą popularnością, a to przekłada się na wysoką frekwencję podczas meczy. Aby jeszcze więcej kibiców mogło wspólnie przeżywać wielkie, sportowe emocje, zdecydowałem, że rozbudujemy trybuny na lodowisku przy Spodku. Finalnie zamiast 188 miejsc na górnych trybunach będzie ich ponad 600, a także wydzielimy sektor dla dziennikarzy – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i dodaje, że do obiektu poprowadzą także wyremontowane schody.

Więcej miejsc siedzących na lodowisku

Wykonawca, który zostanie wybrany w ramach ogłoszonego postępowania przetargowego będzie musiał m.in. przeprowadzić inwentaryzację górnych trybun wraz z istniejącymi instalacjami, wykonać dokumentację projektową i zrealizować przebudowę. - W związku z inwestycją przeniesiona zostanie tablica wyników, która w dotychczasowej lokalizacji zasłaniałaby widok na taflę z nowych miejsc. Finalnie lodowisko zyska minimum 416 nowych miejsc, w tym strefę dla dziennikarzy z 30 miejscami. Zmodernizowane zostanie pomieszczenie monitoringu – mówi Jarosław Łuczyński, zastępca dyrektora ds. inwestycji kubaturowych w spółce Katowickie Inwestycje S.A.

Na realizację inwestycji, która zostanie przeprowadzona w formule zaprojektuj i wybuduj, wykonawca będzie miał 3 miesiące od podpisania umowy. Wykonawcy zainteresowani realizacją mogą składać swoje oferty do 26 lipca.

Przebudowa trybun to nie jedyna inwestycja dotycząca lodowiska. Prowadzone jest też postępowanie przetargowe na naprawę schodów prowadzących do obiektu od strony ul. Olimpijskiej. Wcześniej przeprowadzono ekspertyzę budowlaną tego elementu. Po wyborze wykonawcy i podpisaniu z nim umowy ten będzie miał 3 miesiące na wykonanie prac.

Sala gimnastyczna z nowym pokryciem dachowym

Trwają prace dotyczą modernizacji dachu sali gimnastycznej przy Spodku. Dotychczasowe pokrycie było realizowane w starej technologii, z wykorzystaniem m.in. płyt cementowo-azbestowych. Teraz będzie zdemontowane i zastąpione nowym, co zabezpieczy obiekt na kolejne lata. Wartość inwestycji to około 1,7 mln zł, a powierzchnia użytkowa tej części kompleksu wynosi około 1 500 metrów kwadratowych, na co składa się płyta główna o wymiarach 30x30 metrów, a także widownia, na której może zasiąść ponad 350 osób. W ostatnich latach przeprowadzono tu cyklinowanie parkietów na powierzchni niemal 900 metrów kwadratowych, czyli równej powierzchni tafli wody na niespełna dwóch basenach sportowych. Inwestycja zakończy się do końca sierpnia.

Wcześniej podobne prace prowadzone były na dachu głównej hali Spodka. W grudniu ubiegłego roku odebrano wartą 4,3 mln zł inwestycję polegającą na gruntownej modernizacji pokrycia dachu. Wykorzystano do tego nowoczesną membranę hydroizolacyjną EPDM, a zużyte elementy zostały zastąpione nowymi.

Jeszcze większe bezpieczeństwo uczestników wydarzeń

Modernizację przejdzie również system monitoringu, który pozwala dbać o bezpieczeństwo uczestników wydarzeń organizowanych w Spodku. To, co dzieje się zarówno wewnątrz obiektów, jak i wokół nich jest śledzone przez blisko 200 kamer. 102 z nich zostaną wymienione na nowocześniejsze, a infrastruktura zostanie wyposażona w nowe serwery oraz twarde dyski umożliwiające zapis cyfrowy w wysokiej jakości. Komisja Przetargowa dokonała już wyboru wykonawcy, obecnie trwa oczekiwanie na uprawomocnienie tej decyzji.