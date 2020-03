Łódź chce razem z mieszkańcami stworzyć nowe miejsce - szlak Doliny Sokołówki

W Łodzi ruszyły prace nad stworzeniem szlaku Doliny Sokołówki łączącego Park Nad Sokołówką, Park Mickiewicza i Staw Wasiaka. Łódź zamierza wzbogacić przyrodniczo i funkcjonalnie te tereny i sprawić, by były jeszcze bardziej ciekawe i służyły mieszkańcom. Do wirtualnej konsultacji zaprasza mieszkańców.

Łódź zaprasza na spotkania w przestrzeni wirtualnej. W dniach 2 i 3 kwietnia będą organizowane specjalne sesje konsultacyjne, podczas których zaprezentowane zostaną wstępną koncepcję zmian i cele projektu. Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię. Zespół projektantów będzie dla łodzian dostępny poprzez Facebooka. Opinie można też przesłać mailowo.

Władze Łodzi są obecnie na początku prac projektowych. Tworzona jest koncepcja, a więc konkretny plan tego, co w przyszłych latach może powstać w otoczeniu rzeki Sokołówki. Włodarze liczą, że uda się włączyć mieszkańców miasta we wspólne działania. Potrzebują uwag, wiedzy i doświadczeń związanych z korzystaniem z infrastruktury tych miejsc. Także chcieliby się dowiedzieć, co wymaga zmian, a co jest warte zachowania bądź rozbudowy.