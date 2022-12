Łódź inwestuje w zielone przystanki. Jak będą wyglądać i gdzie powstaną?

Zielone przystanki to pomysł zgłoszony przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego w Łodzi. To przyjazne i ekologiczne przestrzenie w najbardziej ruchliwych częściach Łodzi.

W Łodzi do końca 2023 r. powstanie dziewięć zielonych przystanków - na osiedlu Teofilów-Wielkopolska, na Retkini i w Śródmieściu.

Przystanek pełen zieleni to komfort dla czekających pasażerów, zapewniający cień, w którym można odpocząć. To także ważne walory estetyczne.

Zalet takich miejsc jest naprawdę bardzo dużo. Przede wszystkim to dodatkowa zieleń w ruchliwej i często zabetonowanej części miasta, która obniża temperaturę i ogranicza tzw. miejską wyspę ciepła - mówi Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent Łodzi.

W słoneczny, letni dzień dachy na tradycyjnym przystanku rozgrzewają się nawet do 45°C. Zielony przystanek zapewni temperaturę niższą nawet o 10°C, zagwarantuje również efektywne wykorzystanie wód opadowych. Ponadto niezazielenione wiaty przystankowe stanowią szklane pułapki dla ptaków. Tu tego problemu nie ma.

Jak będą wyglądać zielone przystanki w Łodzi?

Pojawią się na nich donice z niskimi nasadzeniami oraz roślinami pnącymi. Na jednym przystanku (Pomorska/Tamka) zamontowana zostanie nowa zielona wiata z zielonym dachem (pokrytym specjalną matą z nasadzeniami roślin), za wiatą zaś rośliny będą posadzone w gruncie.

Gdzie powstaną zielone przystanki w Łodzi?

przystanek nr 0849 na ul. Pomorskiej / ul. Tamka

przystanek nr 1233 (Tymienieckiego-Kilińskiego)

przystanek nr 2001 (Wólczańska-Skorupki)

przystanki nr 1378 oraz 1380 (Wyszyńskiego / Waltera-Janke)

przystanki nr 0010, 0012, 0014, 0016 (ul. Aleksandrowska/ Traktorowa, Aleksandrowska/Bielicowa)