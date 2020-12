Łódź jak Rotterdam. W mieście powstał pierwszy ogród fasadowy

Jak podaje Uml.lodz.pl, w Łodzi powstał pierwszy ogród fasadowy. Kolejne 50 powstanie już w najbliższym roku.

Zamiast płyt chodnikowych - kwiaty i zieleń. W Łodzi powstał pierwszy ogród fasadowy. Powstaniu ogrodu fasadowego towarzyszy konkretny proces. Mieszkańcy, podmioty gospodarcze, firmy, czy wspólnoty mieszkaniowe – wskazują miejsce, w którym chcieliby, by powstał taki ogród. Wydział Kształtowania Środowiska weryfikuje miejsce, choćby pod względem sieci energetycznych przebiegających pod chodnikami. Potem przygotowywane są wszelkie zgody oraz zaprojektowanie ogrodu (np. wybór określonych roślin) i nasadzenia. Na koniec ogród zostaje przekazany mieszkańcom, czy przedsiębiorstwu, które o niego wnioskowało, a ci opiekują się nim, choćby podlewając w czasie suszy.

– Staramy się zazieleniać centrum Łodzi, sadzimy bardzo dużo drzew, widać to szczególnie w centrum, w ramach rewitalizacji obszarowej. Wprowadzamy też nowe rodzaje zieleni przyulicznej, wzorując się na rozwiązaniach z Europy Zachodniej. Dzisiaj proponujemy nowy projekt organizacji ogrodów fasadowych, czyli niedużych zieleńców, które będziemy organizowali przy elewacjach. Obsadzimy je roślinami, które będą pięły się w górę. To pierwszy z wielu takich ogrodów, za kilka lat centrum Łodzi będzie pokryte pięknymi, zielonymi fasadami – mówi Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu. - Ogród projektujemy wspólnie, my go organizujemy, natomiast oddajemy potem w utrzymanie właścicielowi budynku – dodaje Maciej Riemer.

Pierwszy taki ogród powstał przy ulicy Wólczańskiej 17, we współpracy z ŁSI. Na przyszły rok wybrane zostało 50 miejsc w centrum miasta. Będą one konsultowane z Politechniką Łódzką oraz Uniwersytetem Łódzkim.