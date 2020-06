Łódź kończy generalny remont kamienic przy Tuwima

Zieleń na dachu i podwórkach, nowe elewacje, dobudowane piętro, większa oficyna i bezpieczny plac zabaw dla dzieci. Sadzeniem roślin kończy generalny remont kolejnych kamienic w centrum Łodzi.

- Dowodem na to, że rewitalizacja jest dla wszystkich jest to, co się dzieje tu w tym miejscu. Oddamy do użytkowania pracownie dla artystów, lokale dla lokalnych przedsiębiorców i mieszkania komunalne. Odnawiamy, przebudowujemy budynki, ale również tworzymy nowe miejsca do spędzania wolnego czasu. To zielone podwórka, na których będziemy mogli spotkać się z sąsiadami, znajomymi, albo po prostu przeczytać książkę na ławce. Mam nadzieję, że to będą takie nasze wspólne miejsca. Miejsca spotkań, rozmów i odpoczynku - mówi Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi.

- Przestrzeń przed kamienicami przy ulicy Tuwima zmienia się w zielone podwórka wypełnione hortensjami, bluszczami, powojnikami, laurowiśnią wschodnią czy różanecznikami - mówi Justyna Krakowiak z Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi

- Ale to nie wszystko, w tym roku przy ulicy Tuwima powstaną też nowe placówki, czyli Dom Dziennego Pobytu i Punkt Pracy Socjalnej - dodaje prezydent Zdanowska.

Budynek mieszkalny przy ul. Tuwima 35 zmienił swoją dotychczasową funkcję mieszkalną na budynek biurowy. W budynku będzie mieścił się Punkt Pracy Socjalnej. W kamienicy nadbudowane zostało poddasze, obniżono piwnicę i zamontowano windę.