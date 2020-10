Łódź kończy remont kolejnej kamienicy. Oprócz biblioteki powstaną mieszkania i zielony skwer

Dobiega końca kompleksowa przebudowa kamienicy przy ul. Wschodniej 42 w Łodzi, gdzie powstały mieszkania komunalne, zielony skwer oraz nowoczesna filia Biblioteki Miejskiej.

- Zadanie było realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonaliśmy kompleksową przebudowę tego budynku, obejmującą wszystkie prace konstrukcyjne, łącznie z wymianą dachów. W całym budynku położono nowe instalacje oraz wprowadziliśmy nowy podział mieszkań. Od strony frontowej będą znajdowały się mieszkania komunalne. Na parterze oraz w prawej oficynie już niedługo otwarta zostanie nowoczesna biblioteka – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Biblioteka przy Wschodniej 42, to coś więcej niż klasyczna „wypożyczalnia książek” - to funkcjonalne i estetyczne miejsce sąsiedzkich spotkań, miejsce dla rozwoju okolicznej młodzieży.

- Jednym z najciekawszych elementów projektu tej rewitalizacji jest biblioteka. To nie tylko miejsce, w którym się wypożycza książki. Pełni ono również rolę społeczną i edukacyjną. Przed rewitalizacją prowadzono w tym miejscu warsztaty dla dzieci i młodzieży mieszkającej w okolicznych kamienicach. Gdy ponad dwa lata temu przyjechaliśmy tu na pierwsze pomiary, widzieliśmy, jak mimo fatalnych warunków panie prowadzące bibliotekę prężnie działały i organizowały warsztaty na podwórku. Stało się to dla nas punktem wyjścia przy projektowaniu tej rewitalizacji. Dlatego wybudowaliśmy dla biblioteki dodatkowe, wielofunkcyjne, multimedialne pomieszczenie o powierzchni ponad 60 m.kw. Ponadto przystosowaliśmy podwórze do prowadzenia warsztatów z dziećmi – pojawił się na nim plac zabaw oraz zieleń - mówi Lech Grabski, projektant rewitalizacji kamienicy.

Koszt rewitalizacji kamienicy przy ul. Wschodniej 42 wyniósł ok. 8 mln. zł.