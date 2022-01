Łódź modernizuje kolejną kamienicę

Nowoczesny i bezpieczny dom dziecka, strefa wypoczynku i rekreacji oraz komfortowe mieszkania komunalne. Trwa generalny remont zabytkowej kamienicy przy Mielczarskiego 15 w Łodzi.

- Zapomniana i zaniedbana ulica Mielczarskiego przechodzi metamorfozę. Do 2023 roku w ramach programu rewitalizacji zmodernizowane zostaną cztery kamienice - pod numerami 3, 15, 22 i 33. Natomiast ulica - do tej pory zwykła, o charakterze dojazdowym - zmieni się w woonerf o uspokojonym ruchu, z dużą ilością zieleni i uporządkowanymi miejscami parkingowymi. Uważnie obserwuję zmiany w tej części miasta i jestem przekonany, że dobra energia wróci na ulicę Mielczarskiego. Będzie to miejsce przyjazne oraz chętnie odwiedzane przez mieszkańców całego miasta - mówi Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi.

Remont kamienicy od dachu po piwnice

Kamienica przechodzi gruntowny remont konserwatorski obejmujący przebudowę mieszkań (powstaną tu m.in. dwa komfortowe mieszkania komunalne), wygospodarowanie nowej przestrzeni dla 14 wychowanków domu dziecka oraz wydzielenie lokali biurowych dla Centrum Administracyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- Zakończyliśmy prace rozbiórkowe oraz konstrukcyjne związane z wykonaniem stropów i naprawą klatki schodowej. Trwają prace związane z konstrukcją istniejących ścian murowych zewnętrznych oraz wewnętrznych. Przygotowujemy się do montażu historycznej stolarki okiennej oraz drzwiowej. W najbliższym kwartale planowane jest rozpoczęcie prac związanych z rozprowadzeniem instalacji wody, kanalizacji oraz ogrzewania, a także instalacji elektrycznych - dodaje Michał Miśkiewicz, przedstawiciel wykonawcy.

Strefa wypoczynku, plac zabaw i pnącza

Na podwórku pojawią się nowe drzewa, krzewy, trawy i byliny. Elewacje sąsiednich budynków i wolnostojącą konstrukcję stalową ozdobią pnącza. W centralnej części podwórka znajdzie się bezpieczny plac zabaw, a w zachodniej - podest wypoczynkowy, wyniesiony stopniami ponad poziom terenu. Nie zabraknie także ławek, stojaków rowerowych, a także stylowego oświetlenia.

- Ulica Mielczarskiego zyska przyjazną przestrzeń do zabaw najmłodszych, ale będzie tu można przyjść i poczytać książkę, czy po prostu spotkać się ze znajomymi - dodaje Olga Kassyańska, Zarząd Inwestycji Miejskich.

Wartość inwestycji to blisko 6 mln złotych. Finał prac zaplanowano na połowę 2023 roku.