Łódź muralami stoi

Łódź zdobi już 200 wielkoformatowych murali. Powstają wszędzie – jako duże projekty we współpracy ze znanymi pisarzami, jak również w mniejszej skali, jako sąsiedzkie inicjatywy. Które z nich warto zobaczyć?

Niejako w ramach przypomnienia, które miasto w kraju to stolica street artu, w Łodzi odsłonięto właśnie największy w Polsce mural. Na bohatera monumentalnego dzieła wybrany został Wiedźmin. I nie ma w tym ani krzty przypadku. Geralt z Rivii, którego przygody z zapartym tchem śledzą czytelnicy na całym świecie, narodził się w wyobraźni Andrzeja Sapkowskiego właśnie w Łodzi. To tu powstawały pierwsze opowiadania opublikowane w latach 80. w magazynie „Fantastyka”. Kiedy więc pojawił się pomysł, żeby w Łodzi powstał mural poświęcony Wiedźminowi, na realizację wybrano największą w mieście ścianę.

Ma 24 piętra, czyli 70 metrów wysokości. To w sumie trzy elewacje wieżowca Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, czyli „łódzkiego Manhattanu” przy ul. Piotrkowskiej, niedaleko skrzyżowania z trasą WZ. Do przeniesienia na ściany baśniowego świata Sapkowskiego zużyto 650 litrów farby. Osiem osób pracowało nad obrazem przeszło 2 tygodnie. Autorem projektu muralu jest Jakub Rebelka, malarz, twórca komiksów, zdobywca wielu nagród, jeden z najciekawszych ilustratorów w Polsce.

Prawie 200 murali w Łodzi

Geralt na Manhattanie to najnowsze i największe dzieło w łódzkiej kolekcji street artu, która obejmuje całe miasto. Konia z rzędem temu, kto policzy, ile realizacji się na tę kolekcję składa. Samych tylko wielkoformatowych murali jest około dwustu. Wiele z nich znajduje się w ścisłym centrum miasta. Historia Łodzi sprawia, że w Śródmieściu mnóstwo kamienic to doskonałe „płótna” dla tego typu twórczości – szczytowe ściany w wielu miejscach wystają z miejskiej zabudowy, zapraszając do zagospodarowania ich w inny sposób, niż pod nośniki reklamowe.

Gdybyśmy chcieli zwiedzić tylko śródmiejską część łódzkiej galerii street artu, potrzebujemy minimum kilkugodzinnej wycieczki. W samym ciągu al. Kościuszki i ul. Zachodniej murali znajdziemy kilka, a co ciekawe, prezentują one dwie dekady twórczości artystów z całego świata. Przy skrzyżowaniu z ul. Żwirki „wisi” obraz amerykańskiej ekipy Tats Cru, która przyjechała do Łodzi w 2010 r. na Outline Colour Festiwal. Idąc w stronę placu Wolności, znajdziemy jeszcze murale Kenora, Sepe i Chazme, Morika, czy wspólne dzieło Sat One i Etam Cru.

Ale street art to nie tylko murale.

– Sztuka miejska składa się z różnorodnych form, które mogą powstawać z różnych materiałów, w różnej skali, w różnych lokalizacjach. Niektóre obiekty są na stałe, inne mają charakter tymczasowy. Jako Łódzkie Centrum Wydarzeń staramy się nasycać miasto obiektami, które mają wysoką i szlachetną jakość artystyczną. Prace te tworzą w mieście unikatowe, niespotykane gdzie indziej miejsca. Śmiało mogę powiedzieć, iż organizowane przez nas działania są artystycznie innowacyjne i stanowią wartość w skali całego kraju – mówi Michał Bieżyński, kurator ds. sztuki w przestrzeni ulicznej w ŁCW.