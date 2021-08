Łódź na finiszu budowy kolejnego miejskiego podwórca

Dzięki głosom łodzian w Budżecie Obywatelskim na ulicy Stefanowskiego powstał nowy podwórzec.

Kończą się prace na budowie kolejnego w Łodzi podwórca. Nowe, przyjazne studentom oraz mieszkańcom miejsce powstało w biegu ulicy profesora Bohdana Stefanowskiego, między ulicami Jerzego Potza a Radwańską. Podwórzec powstał dzięki Budżetowi Obywatelskiemu. Koszt inwestycji to prawie 2,6 mln złotych.

- Kończy się zadanie z Budżetu Obywatelskiego. Fragment ulicy Stefanowskiego między ulicami Potza a Radwańską został przebudowany dzięki głosom pracowników i studentów Politechniki Łódzkiej. Wymieniliśmy całą infrastrukturę. Powstało nowoczesne ekologiczne oświetlenie nad nową drogą w formie woonerfu z miejscami parkingowymi. Ale te będą funkcjonowały jednak tylko w okresie dni chłodnych. Kiedy będzie ciepło może tu powstać najfajniejsza dla Politechniki Łódzkiej przestrzeń, czyli ogródki gastronomiczne oraz miejsca do wypoczynku. Dokładnie tak, jak gospodarze tej przestrzeni sobie to zaaranżują. Zadanie jest oczywiście okraszone zielenią. Jeszcze jej przybędzie, bowiem negocjujemy ze strażą pożarna, jak dosadzić kolejne drzewa tak, by były one zgodne z przepisami, które weszły w ubiegłym roku. Dziękuję gospodarzowi zadania za dobrą współpracę. Tak właśnie realizuje się inwestycje z Budżetu Obywatelskiego - powiedziała Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

- Również i mnie wypada podziękować pani prezydent i wszystkim pracownikom Urzędu Miasta Łodzi za merytoryczną i życzliwą współpracę. Oby więcej takich projektów. Cieszymy się, że dochodzi do zakończenia pierwszego etapu przebudowy ulicy Stefanowskiego, czyli ulicy, której patronem jest założyciel i pierwszy rektor Politechniki Łódzkiej. Ta ulica to pomost łączący dwa kampusy naszej uczelni. W trakcie roku akademickiego codziennie przechodzą nią tysiące studentów. Jeszcze dwa lata temu była szara i bura. Postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i złożyliśmy wniosek do Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku. W ten projekt była zaangażowana cała społeczność akademicka, ale też lokalna społeczność. I udało się - powiedziała Małgorzata Parzynowska z Działu Rozwoju Uczelni Politechniki Łódzkiej.

Niebawem ruszą też prace na drugim odcinku ulicy profesora Bohdana Stefanowskiego, między ulicami Potza a księdza Ignacego Skorupki. Ten fragment zostanie wyremontowany. Poszerzone zostaną chodniki, jezdnia będzie zwężona i pojawi się na niej kontrapas dla rowerzystów. Wydzielone zostaną miejsca parkingowe. Nie zabraknie ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery. Ulica zostanie też doświetlona.

- Mamy już podpisaną umowę w formie „zaprojektuj i wybuduj” na realizację tego odcinka. Wykonawca obecnie projektuje i lada moment pojawimy się tutaj z pracami, przed Bożym Narodzeniem zrobimy prezent lokalnej społeczności w postaci odnowionego odcinka – dodała dyrektor Agnieszka Kowalewska-Wójcik.