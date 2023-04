Łódź oddała do użytku najdłuższy woonerf w mieście

Do listy wyremontowanych ulic na łódzkim Zielonym Polesiu dołącza Strzelców Kaniowskich. To tu powstał najdłuższy woonerf w mieście.

Przebudowa ulicy Strzelców Kaniowskich na odcinku od ul. Zielonej do ul. 6 Sierpnia objęła wymianę instalacji, budowę nowej konstrukcji drogi, wymianę krawężników oraz chodników. Przy ulicy nie zabrakło zieleni. Przybyło tu siedem kasztanowców i jedna robinia oraz kilka tysięcy krzewów. Wśród nasadzeń odnajdziemy cisy japońskie, derenie białe i rozłogowe, hortensje drzewiaste, ogrodowe i wiechowate, laurowiśnie, gajowce żółte i pióropuszniki strusie.

- Strzelców Kaniowskich wzbogaca listę wyremontowanych ulic na Zielonym Polesiu. Drzewa, krzewy, nowe oświetlenie i ławki – to wszystko będzie można odnaleźć przy najdłuższym woonerfie w mieście. Jako pierwszy przebudowaliśmy odcinek od ulicy Więckowskiego do ulicy 1 Maja. Kilka miesięcy później oddaliśmy do użytkowania kolejny fragment do ulicy Zielonej. A teraz kończymy przebudowę następnego odcinka, tym razem do 6 Sierpnia – mówi Marcin Sośnierz, Zarząd Inwestycji Miejskich.