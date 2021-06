Łódź przebija kwartały

Niebawem rozpocznie się budowa drogi łączącej ulicę Sienkiewicza z ulicą Wschodnią w Łodzi. Do tego celu niezbędne jest przebicie wewnątrz kwartałów.

REKLAMA

Prace zaczną się przy wlocie od ul. Sienkiewicza, gdzie powstanie przebicie kwartałów.

Zakończenie budowy zaplanowane przed końcem 2022 roku.

Koszt inwestycji to 15,25 mln zł.

– Zmieniamy Łódź. Przebijamy się przez jej dotychczasowy wizerunek – w przenośni i dosłownie. Stoimy dziś w miejscu, w którym niebawem ruszy nietypowa, ale jedna z najciekawszych inwestycji drogowych w naszym mieście. Budujemy przebicie wewnątrz kwartałowe między ulicami Sienkiewicza i Wschodnią. Powstanie przyjazny mieszkańcom zielony pasaż ze stylizowanymi miejskimi meblami. Zakres inwestycji polega na wybudowaniu układu drogowego wraz z przestrzenią publiczną. Obejmuje on budowę jezdni oraz chodników, a także wykonanie prac w zakresie budowy oświetlenia wraz z iluminacją zieleni, która też się tutaj pojawi. Wzdłuż jezdni powstaną chodniki ze zjazdami do posesji. Na ulicy pojawią się nowe, ozdobne latarnie, ławki i kosze na śmieci. Zainstalowane zostaną także stojaki na rowery. Powstanie nowa przestrzeń publiczna dla mieszkańców z dużą ilością zieleni. Przystosowana będzie oczywiście do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Koncepcja tego przebicia była konsultowana z mieszkańcami i jest zgodna z ich oczekiwaniami – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Inwestycja ta to element większej układanki drogowej w tym rejonie. Ulice Sienkiewicza i Wschodnia zostaną połączone poprzez przebicie kwartału ulic Narutowicza – Sienkiewicza – Traugutta - Piotrkowska, co usprawni komunikację w rejonie skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Narutowicza oraz pozwoli na wprowadzenie nowych funkcji wewnątrz dotychczas niezagospodarowanego kwartału.

– W miejscu, w którym powstanie przebicie Wschodnia – Sienkiewicza obecnie dominuje beton i asfalt. Dzięki tej inwestycji obszar ten mocno się zazieleni. Posadzimy 26 drzew, między którymi ustawimy ławeczki, stojaki rowerowe oraz kosze na śmieci. Będzie też dużo zieleni niskiej. Posadzimy tu lipy, śliwy oraz krzewy takie, jak berberysy, hortensje czy miskanty. Zieleń oczywiście będzie miała wmontowany system nawadniania. Wzdłuż drogi, która przebije się przez kwartał wybudujemy proste i wygodne chodniki. Pojawi się też oświetlenie – dodaje Justyna Krakowiak z Zarządu Inwestycji Miejskich.

W ramach prac wybudowany zostanie układ drogowy wraz z przestrzenią publiczną. Roboty obejmą budowę jezdni oraz chodników, a także wykonane zostaną prace w zakresie budowy oświetlenia wraz z iluminacją nowo posadzonej zieleni.

Inwestycja przewiduje także budowę wodociągu, kanału ogólnospławnego wraz z odwodnieniem projektowanej drogi. Powstania kanalizacja dla światłowodów, zainstalowane zostaną nowe meble miejskie i przygotowane będą fundamenty dla parkomatów. Na jezdni zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome. Zamontowane zostaną tablice Systemu Identyfikacji Miejskiej. Wzdłuż jezdni powstaną chodniki ze zjazdami do posesji.