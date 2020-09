Łódź rewitalizuje. Finisz prac w trzech kamienicach przy ul. Włókienniczej

Jedna z najbardziej omijanych przez lata ulic, staje się na naszych oczach wizytówką rewitalizacji Łodzi. Ulica Włókiennicza przechodzi gruntowną modernizację. Do 2022 roku zmieni się nie do poznania - zobaczymy tu odnowione kamienice, zielone skwery, przyjazne podwórka i bezpieczne place zabaw.

REKLAMA

- Ulica Włókiennicza to plac budowy. W trzynastu kamienicach prowadzone są prace budowlane. Ale już widać efekty prowadzonej tu inwestycji. W tym roku oddamy do użytkowania pierwsze trzy gruntowanie wyremontowane budynki przy ulicy Włókienniczej 16, 12 i 14. Kolejne trzy kamienice oddamy na początku 2021 roku. Budynki zostały całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. Mieszkania, które przekazujemy mieszkańcom spełniają najwyższe standardy, są wygodne, przestronne i komfortowe – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

- Przy ulicy Włókienniczej do 2022 roku oddamy mieszkańcom łącznie 223 komfortowe mieszkania komunalne oraz 32 lokale dla mikro-przedsiębiorców. Nie zabraknie bezpiecznej przestrzeni dla dzieci i matek z wózkami. Zmieniamy ulicę Włókienniczą w zupełnie nowe miejsce, które będzie z jednej strony dumą łodzian, a z drugiej jedną z największych atrakcji turystycznych – dodaje Natalia Olszewska, Wydział ds. Zarządzania Projektami UMŁ.

- W chwili obecnej trwają intensywne prace przy fasadach kamienic pod numerami 12,14,16. Powstaną tu artystyczne fasady, które będą współgrać z całą ulicą Włókienniczą i Pasażem Hilarego Majewskiego. Przy ulicy Włókienniczej 12 wyróżnikiem wystroju budynku będą pionowe pasma wykonane z polerowanych, nierdzewnych blach stalowych. Kolorystyka zostanie utrzymana w tonacji jasnych szarości. Pod numerem 14 pojawią się nowe oprawy okien i pilastry wykonane z blach miedzianych (zbliżonych do koloru złota). Pod numerem 16 dominować będzie kolorystyka złoto-brązowa. Dwie dolne kondygnacje będą boniowane, na wyższych kondygnacjach pojawi się tynk gładki i złoty detal okien – mówi Marek Janiak, Architekt Miasta.

Metamorfoza przestrzeni przy ulicy Włókienniczej to również zielone podwórka, które staną się miejscami sąsiedzkich spotkań.

Włókiennicza miejscem spotkań

Ulica będzie miała formę woonerfu. Zostanie ona wyłożona kostką kamienną o różnorodnych barwach. Od fasad budynku po obu stronach ulicy zostanie wyznaczony pas tylko dla ruchu pieszego o szerokości 2 m. Na pozostałej części drogi ma odbywać się ograniczony ruch samochodowy.

Ulica Włókiennicza zyska zieloną przestrzeń z drzewami, o których stan będzie dbać automatyczny system nawadniający rośliny. Po obu stronach ulicy zostaną posadzone krzewy, pnącza, byliny oraz trawy ozdobne.

Zakres robót będzie obejmował także remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz wykonanie sieci grzewczej dla kamienic. Przebudowana zostanie także sieć elektryczna z wymianą istniejącej infrastruktury oświetleniowej.

Na ulicy powstanie: bezpieczny plac zabaw, zamontowane zostaną stojaki rowerowe, ławki oraz fontanna.

Ulicę Jaracza z ulicą Włókienniczą połączy Pasaż Majewskiego, który zostanie oddany w 2021 roku. Przebudowa ulicy Włókienniczej i budowa pasażu to koszt 18 391 595 zł.