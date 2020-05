Łódź rewitalizuje kamienice przy Wschodniej

Mimo pandemii trwają intensywne prace przy rewitalizacji w Łodzi. Remontowanych jest 87 budynków. Przy ulicy Wschodniej oddanne zostaną do użytkowania trzy kamienice.

REKLAMA

W marcu miasto podpisało ósmą umowę na remont budynku przy ulicy Wschodniej, a trzy pierwsze gruntownie odnowione kamienice oddane zostaną jeszcze w tym roku.

Nie tylko nowe mieszkania, ale też biblioteka i pracownie dla artystów

Wszystkie budynki przy Wschodniej 42 wraz z podwórkiem zostaną całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. Na wyznaczonym terenie zielonym będzie zasiany trawnik. Powstaną niewielkie rabaty oraz zostaną nasadzone liczne krzewy. W budynku powstanie dziesięć mieszkań komunalnych oraz filia Biblioteki Miejskiej w Łodzi.

Wszystkie budynki Wschodniej 23 wraz z podwórkiem zostaną całkowicie odnowione. W budynku powstaną mieszkania komunalne, mieszkania dostępne dla osób z niepełnosprawnościami oraz lokale usługowe przeznaczone na wynajem. Budynek Wschodnia 24 zostanie całkowicie odnowiony. Z podwórka zostanie wydzielony niskim ogrodzeniem zielony skwerek z małym placem zabaw dla dzieci, który będzie dostępny zarówno od strony ulicy, jak i od strony podwórka. Na skwerku będzie posiana trawa, jak również powstaną niewielkie rabaty oraz zostaną nasadzone liczne krzewy. Pojawią się na nim ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Podwórze kamienicy zostanie pokryte dwoma rodzajami kostki kamiennej. Na nim zostanie wydzielone miejsce z ławkami służące integracji sąsiedzkiej.

Budynek Wschodnia 45 zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek uzyska dostęp do sieci światłowodowej. Zostanie wyburzony mur stanowiący zachodnie ogrodzenie działki. Powstanie przebicie do ulicy Piotrkowskiej, poprzez działkę przy ul. Piotrkowskiej 22. Na podwórku będą ławki i altany, jako miejsca spotkań mieszkańców oraz stojaki na rowery. Nawierzchnia podwórza zostanie wymieniona i odnowiona. Zostanie wykonana z kostki brukowej. Na wyznaczonych terenach zielonych zostaną posadzone krzewy i drzewa, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Dodatkowo na altanie powstanie trejaż z roślinnością pnącą. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków.

Budynek Wschodnia 52 zostanie całkowicie odnowiony. Na podwórku będą ławki, altany jako miejsca spotkań dla mieszkańców. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków. Budynek Wschodnia 54 i Wschodnia 20 też czeka remont. Zaś kamienicę Wschodnia 35 zasilą lokale dla przedsiębiorców i pracownie dla artystów.