Łódź rewitalizuje. Na finiszu prace w kamienicach przy Tuwima

Odnowione elewacje, dobudowane piętro, rozbudowana oficyna i dach pokryty mchem. Łódź kończy prace w kamienicach przy ulicy Tuwima 33 i 35.

REKLAMA

Ulica Juliana Tuwima, jedna z najstarszych ulic w Łodzi, to również wyjątkowe miejsce na mapie miasta. To ulica, przy której historyczne centrum łączy się z Nowym Centrum Łodzi. Z jednej strony to widok na EC1-Łódź Miasto Kultury i dworzec Łódź Fabryczna, a z drugiej strony na XIX-wieczną wielkomiejską zabudowę.

W tym roku przy ulicy Tuwima powstaną nowe placówki czyli Dom Dziennego Pobytu i Punkt Pracy Socjalnej.

- W budynkach przy ulicy Tuwima 33 i 35 prowadzone są zaawansowane roboty budowlane. Pod numerem 33 wykonawca zakończył prace przy elewacji od strony ulicy Tuwima oraz ukończył montaż stolarki okiennej. Przy ulicy Tuwima 35 na ukończeniu jest zagospodarowanie terenu. Obecnie trwa wykładanie nawierzchni z płyt granitowych. W budynku zakończono remont elewacji wschodniej i północnej - mówi Rafał Michaś, Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi.

W kamienicy przy ulicy Tuwima 33 rozbudowano oficynę zachodnią i północną część poddasza budynku frontowego. W kamienicy na paterze i w części dobudowanej będzie mieścił się Dom Dziennego Pobytu. W budynku do użytkowania oddanych zostanie jedenaście komfortowych i w pełni wyposażonych mieszkań komunalnych, a w ramach dodatkowej funkcji społecznej powstanie mieszkanie chronione dla osób z pieczy zastępczej. Poza tym, na parterze do użytkowania oddane zostaną lokale dla przedsiębiorców, natomiast na poddaszu powstaną pracownie twórcze dla artystów. Na dziedzińcu wewnętrznym budynku stworzona zostanie rekreacyjna przestrzeń wypoczynkowa dla mieszkańców centrum Łodzi.