Łódź rewitalizuje na ulicy Wschodniej

Wystartowały prace w kolejnej już kamienicy, w której powstaną mieszkania komunalne i placówka opiekuńczo-wychowawcza, a od frontu nie zabraknie zielonego podwórka z nowoczesnym placem zabaw.

REKLAMA

Ulica Wschodnia przechodzi metamorfozę. Trwają intensywne prace przy jej przebudowie. Odcinek od ul. Rewolucji do Jaracza – zostanie oddany do użytkowania w październiku tego roku, natomiast odcinek od ul. Rewolucji do Północnej już 3 września. Ale ulica Wschodnia to również kamienice. Obecnie przy ulicy Wschodniej trwają prace w pięciu nieruchomościach: Wschodnia 23,24,42, 54 i 20.

Wschodnia 20

- W kamienicy przy ulicy Wschodniej 20 trwają roboty rozbiórkowe. Budynek przejdzie gruntowny remont. W 2021 roku do użytkowania oddanych zostanie 13 komfortowych mieszkań komunalnych, w tym 3 mieszkania dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdzie się również miejsce na placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Podwórko natomiast będzie zieloną enklawą, która będzie przestrzenią do odpoczynku zarówno dla dzieci jak i dorosłych – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Inwestycja przy ulicy Wschodniej 20 zostanie zakończona w 2021 roku.

Umowa z firmą BUDOMAL Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Rafał Leśniak została podpisana 18 maja 2018 r. na kwotę 6 392 502,11 zł.