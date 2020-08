Łódź rewitalizuje na Wschodniej. Odsłania elewację kamienicy, w której powstają mieszkania i biblioteka

Łódź kończy generalny remont kamienicy przy ul. Wschodniej 42. Jesienią miasto odda tam do użytkowania mieszkania i nowoczesną filię Biblioteki Miejskiej w Łodzi.

- Ulica Wschodnia jest placem budowy, ale już na początku września zakończymy jej remont i przebudowę. Ale to nie wszystko - do końca roku oddamy do użytkowania dwie gruntownie wyremontowane kamienice przy ulicy Wschodniej 42 i 24, a na początku 2021 roku oddamy mieszkańcom nieruchomość pod numerem 23 – mówi Agnieszka Kowalewska–Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

- Przy ulicy Wschodniej 42 wszystkie budynki zostały całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania, znalazło się w nich 10 w pełni wyposażonych komfortowych mieszkań oraz przestrzeń dla biblioteki. Obecnie trwają intensywne prace wykończeniowe we wnętrzach oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego – dodaje Krzysztof Smoczek, kierownik budowy.

Wartość inwestycji przy ul. Wschodniej 42 to 6,8 mln zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane Pagma-Bud Paweł Siminiak.

Przy ulicy Wschodniej do 2022 roku zostanie wyremontowanych łącznie osiem kamienic na łączną kwotę ponad 67 mln złotych.