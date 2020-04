Łódź rewitalizuje. Pasaż Hilarego Majewskiego połączy ul. Włókienniczą i Jaracza

Charakterystyczne, ale też zrujnowane komórki na tyłach kamienic przy ul. Włókienniczej zostały wyburzone. Ich przemiana w pasaż Majewskiego to jeden z elementów programu rewitalizacji. Powstanie tu przestrzeń rekreacyjna z bezpiecznym placem zabaw, ławkami, fontanną i zielenią w pergolach.

Centrum Łodzi wzbogaci się o nowy pasaż, który stanie się przestrzenią, gdzie będzie można spędzić wolny czas, pobawić się z dzieckiem czy po prostu przyjść i porozmawiać ze znajomymi. Pasaż Majewskiego zastąpi dziki parking przy ul. Jaracza 22 i połączy ul. Jaracza z ul. Włókienniczą.

- Ulica Włókiennicza przechodzi obecnie metamorfozę. W tym roku oddamy do użytkowania pierwsze kamienice. Ale to nie wszystko, właśnie rozpoczęliśmy wstępne prace budowlane do utworzenia pasażu Hilarego Majewskiego. W miejscu, w którym obecnie jest dziki parking - powstanie przyjazna rekreacyjna przestrzeń. Pasaż połączy ulicę Włókienniczą z ulicą Jaracza. Intensywne prace rozpoczniemy w połowie czerwca tego roku. W trakcie remontu nawierzchnia zostanie wyrównana i wyłożona kostką. Pojawi się dużo roślinności, wśród nowych nasadzeń znajdą się grusze drobnoowocowe, tulipanowce amerykańskie czy hortensje. W odnowionej przestrzeni znajdzie się również bezpieczny plac zabaw, włożona w posadzkę fontanna, a nawet otwarte dla wszystkich boisko wielofunkcyjne – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

W pasażu będą ławki, altany, stojaki rowerowe, gabloty typu „city-light” oraz fontanna tryskaczowa. Nawierzchnia zostanie wykonana z płyt kamiennych oraz betonowych. Ruch zostanie ograniczony za pomocą słupków wysuwanych spod ziemi. Prace mają zostać zakończone w roku 2021.

Perła ulicy Włókienniczej, czyli Dom Hilarego Majewskiego

Hilary Majewski to jeden z najbardziej znanych łódzkich architektów, a jego dom stoi przy ul. Włókienniczej 11. Przez 20 lat pełnienia funkcji architekta miasta stworzył on projekty największych łódzkich zabytków czyli m.in. pałaców Edwarda Herbsta przy ul. Przędzalnianej i Juliusza Heinzla przy ul. Piotrkowskiej 104, przędzalni Izraela Poznańskiego przy ul. Ogrodowej, kolonię domów robotniczych na Księżym Młynie czy zabudowy pasażu Meyera, obecnie ulica S. Moniuszki.

Jesienią tego roku, w domu Majewskiego rozpoczną się intensywne pace remontowe, w trakcie których budynek zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Rozebrane zostaną dwa budynki gospodarcze. Zmieniony zostanie układ pomieszczeń. Budynek uzyska dostęp do sieci światłowodowej. Fasadę budynku pokryją liczne zielone pnącza.