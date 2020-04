Łódź rewitalizuje. Tak się zmienia Pałac Scheiblera

Pałac Karola Schaiblera to jedna z atrakcji turystycznych miasta Łodzi. Lekko klasycystyczna fasada, kontrastuje z bogactwem eklektycznych wnętrz. W pałacu mieści się Muzeum Kinematografii. Siedziba muzeum jest w remoncie. Obecnie kończą się prace na poddaszu, gdzie powstaje nowa sala ekspozycyjna. Ponadto klatka schodowa z windą, odnowione wnętrza oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

REKLAMA

Od lipca 2019 roku trwa gruntowana modernizacja zabytkowego pałacu. W zakres prowadzonych prac wchodzą: budowa nowej klatki schodowej, montaż windy osobowej, z której będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne, wzmocnienie stropów, izolacja fundamentów oraz zabezpieczenie obiektu przed wilgocią. Zmodernizowane zostaną także wszystkie instalacje - podaje oficjalny portal miejski Łodzi.

- W muzeum trwają prace wykończeniowe przy klatce schodowej i montażu windy. Zakończyliśmy prace konstrukcyjne na strychu muzeum. Przygotowujemy się do wymiany instalacji przeciwpożarowych – mówi Michał Kołodziejczyk, przedstawiciel wykonawcy remontu.

- Muzeum po remoncie zyska dodatkową salę ekspozycyjną. Część strychu, gdzie do tej pory mieścił się magazyn zostanie zaadoptowana na przestrzeń wystawienniczą. W tej części prezentowana będzie wystawa ,,Pałac pełen bajek”, ale pojawią się również wystawy czasowe. Na parterze w specjalnie wydzielonej sali zostanie umieszczony fotoplastikon – mówi Jakub Wiewiórski, zastępca dyrektora Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Muzeum wzbogaci się o nowoczesny sprzęt do nagłośnienia i projekcji filmowych. Inwestycja zostanie zakończona w październiku 2020 roku.

Kamery na korbkę, latarnia magiczna i fotoplastikon

Zbiory muzeum to ponad 50 tysięcy eksponatów. Znajdziemy wśród nich różnego rodzaju kamery filmowe (również te na korbkę), projektory czy rzutniki. Miłośnicy kina mogą oglądać przedmioty pochodzące z czasów poprzedzających epokę filmów: mutoskop czy latarnia magiczna. Zbiory wzbogacają liczne plakaty filmowe (polskie i zagraniczne), scenariusze, fotografie i elementy scenografii. W muzeum znajdziemy prawdziwy unikat – Fotoplastikon, jeden na świecie tego rodzaju zachowany egzemplarz, pochodzący z pracowni wynalazcy tego urządzenia, Augusta Fuhrmana.

Klasycystyczna fasada i eklektyczne wnętrza

Pałac Karola Schaiblera to jedna z atrakcji turystycznych miasta Łodzi. Jest miejscem, które chętnie odwiedzają nie tylko łodzianie, ale również i turyści. Lekko klasycystyczna fasada, kontrastuje z bogactwem eklektycznych wnętrz. Meble do pałacu sprowadzano wówczas aż z Berlina, Drezna i Paryża. Wiele elementów wyposażenia pałacu pozostało do dnia dzisiejszego. I tak na przykład na parterze znajduje się jedno z najbardziej efektowych miejsc czyli sala lustrzana. W jednym z pomieszczeń zachowała się mozaika z weneckiego warsztatu Antonia Salvattiego. Wzrok przyciągają także ozdobne kominki czy alegoryczne malowidła na ścianach.