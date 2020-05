Łódź rewitalizuje. Trwają intensywne prace przy ul. Włókienniczej

W 13 kamienicach przy ulicy Włókienniczej w Łodzi trwają prace budowlane. Przy ul. Włókienniczej powstają komfortowe mieszkania, lokale użytkowe dla małych i średnich przedsiębiorców, świetlice i przedszkole

Jedna z najbardziej omijanych przez lata ulic, staje się na naszych oczach wizytówką rewitalizacji. Ulica Włókiennicza przechodzi gruntowną modernizację. Do 2022 roku zmieni się nie do poznania. Odnowione kamienice, zielone skwery, przyjazne podwórka i bezpieczne place zabaw.

- Ulica Włókiennicza stanie się miejscem spotkań nie tylko łodzian, ale jedną z atrakcji turystycznych naszego miasta. Obecnie ulica Włókiennicza to plac budowy, ale już w tym roku oddamy do użytkowania trzy generalnie wyremontowane kamienice: Włókiennicza 12, 14, 16. Tam trwają intensywne prace. Ale prowadzimy je również przy ulicy Włókienniczej 4,6 i 8. Wartość inwestycji w tych trzech budynkach to kwota 22 159 211,71 zł – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Budynki zostaną całkowicie odnowione. - Obecnie trwają zaawansowane prace wewnątrz kamienic. Przygotowujemy się do wymiany instalacji elektrycznej, wodnej oraz gazowej. Kamienice uzyskają również dostęp do sieci światłowodowej – dodaje Jerzy Klemm, dyrektor ds. technicznych firma BUDOMAL.

Metamorfoza przestrzeni przy ulicy Włókienniczej to również zielone podwórka, które staną się miejscami sąsiedzkich spotkań. Przestrzenią, do którego będzie można przyjść i odpocząć czy po prostu porozmawiać ze znajomymi. W wyznaczonych miejscach zostaną zamontowane budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków.

Włókiennicza miejscem spotkań

Ulica będzie miała formę woonerfu. Zostanie ona wyłożona kostką kamienną o różnorodnych barwach. Od fasad budynku po obu stronach ulicy zostanie wyznaczony pas tylko dla ruchu pieszego o szerokości 2 m. Na pozostałej części drogi ma odbywać się ograniczony ruch samochodowy. Ulica Włókiennicza zyska zieloną przestrzeń z drzewami, o których stan będzie dbać automatyczny system nawadniający. Po obu stronach ulicy zostaną posadzone krzewy, pnącza, byliny oraz trawy ozdobne. Zakres robót będzie obejmował także remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz wykonanie sieci grzewczej dla kamienic. Przebudowana zostanie także sieć elektryczna z wymianą istniejącej infrastruktury oświetleniowej. Na ulicy powstanie: bezpieczny plac zabaw, zamontowane zostaną stojaki rowerowe, ławki oraz fontanna.

Ulicę Jaracza z ulicą Włókienniczą połączy Pasaż Majewskiego, który zostanie oddany w 2021 roku