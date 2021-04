Łódź sieje łąki kwietne

Na Stawach Jana i Stefańskiego w Łodzi wysiano łąki kwietne. To projekt zrealizowany w ramach budżetu ubywatelskiego.

REKLAMA

30 kwietnia na Stawach Stefańskiego rozpoczęło się sianie i prace pielęgnacyjne na 2500 mkw. obszaru łąki kwietnej z wieloma gatunków miododajnych roślin. Wśród dostępnych, wybrano 10 gatunków roślin jednorocznych i 25 gatunków wieloletnich. W skład mieszanki weszły m.in.: krwawnik pospolity, kąkol polny, kminek zwyczajny, nagietek polny, dzwonek rozpierzchły, pępawa dwuletnia, czy szelężnik mniejszy.

Podobne prace odbyły się przy ul. Rzgowskiej na Stawach Jana, gdzie wysiew objął swym zasięgiem 1300 mkw. łąk kwietnych. Na Stawach Stefańskiego łąka będzie miała charakter polny - „tradycyjny polski”, a na Stawach Jana – dekoracyjny. Jednak wszystkie rośliny zostały tak dobrane, aby obie łąki kwitły jak najdłużej i tym samym cieszyły oko zwiedzających.

Łąki kwietne to nie tylko efekt wizualny. Poza wrażeniami estetycznymi łąki wpływają korzystnie na bilans wód gruntowych Dzięki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu łąki są odporne na suszę, a jednocześnie w czasie ulewnych deszczy mogą absorbować 2 razy więcej wody niż trawnik. Są też korzyści ekonomiczne i prozdrowotne. Łąka kwietna nie wymaga regularnego koszenia, co oszczędza pieniądze miasta i zdrowie mieszkańców, dzięki ograniczeniu emisji spalin. Do tego kwietne łąki są doskonałym schronieniem dla kilkuset gatunków małych zwierząt: niewielkich ssaków, płazów, gadów, owadów a przede wszystkim wszystkich zapylaczy – między innymi pszczół. Wyższa roślinność ma też funkcję izolacyjną, zapobiegając tzw. efektowi wysp cieplnych, który latem powoduje, że temperatura w mieście może być nawet kilka stopni wyższa niż na obszarach podmiejskich.

Pierwsze efekty wysiewu łąk łodzianie będą mogli zobaczyć za mniej więcej 4-6 tygodni. Kwietne łąki wpisują się w krajobraz miasta, a mieszkańcy pokochali takie miejsca jak ukwiecone pasy drogowe, czy właśnie kwietne łąki w okolicach parków i skwerów.