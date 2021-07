Łódź szuka nazw dla nowych parków

Całkiem niedawno Łódź zapowiedziała utworzenie nowych parków. Powstaną one na zielonych, zadrzewionych terenach, które ratusz zdecydował się wycofać ze sprzedaży i pozostawić takimi, jakie są, zielonymi ostojami. Łodzianie będą mogli wybrać nazwy dla nowych parków.

- Tak, jak wspominałem wcześniej, cały czas analizujemy kolejne nieruchomości w Łodzi i niedługo pokażemy Państwu kolejne tereny, na których chcemy utworzyć parki, ale póki, co musimy zakończyć formalności przy tworzeniu tych, o których mówiliśmy już wcześniej - przypomina Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi. - Aby po wakacjach wprowadzić na sesje Rady Miejskiej projekty uchwał w tej sprawie, wcześniej musimy wybrać dla nowych parków nazwy. Ponieważ inicjatorami wycofania działek ze sprzedaży często są sami łodzianie, chcielibyśmy, aby to także oni wymyślili nazwy dla nowych parków. Te propozycje, które zdobędą największe poparcie, wpiszemy do projektów uchwał - mówi Pustelnik.

Zaczynając dzisiaj, przez cztery kolejne tygodnie Łódź będzie szukała nazw dla czterech parków. Pierwszym z nich będzie teren dawnej szkółki ogrodniczej, a jeszcze wcześniej wyścigów konnych przy ul. Konnej, koło Stawów Stefańskiego. Potem przyjdzie pora na park przy ul. Centralnej, ul. Relaksowej i ul. Podchorążych.