Łódź szykuje nowoczesną przystań wodną

Wyjątkowa przystań powstaje przy zbiorniku wodnym na łódzkim Artówku. To efekt prac modernizacyjnych na obiekcie MOSiR Łódź rozpoczętych w 2020 r. w ramach Planu dla Osiedli.

otychczas roboty budowlane objęły przebudowę tarasu z zachowaniem drzewostanu, instalację monitoringu przystani wraz monitoringiem otaczającego terenu, remont pomostów do cumowania rowerów i kajaków umożliwiający zabezpieczenie sprzętu. Obecnie trwają prace wykończeniowe budynku przystani, z dostępem do półautomatycznej publicznej toalety. Dostęp do przystani zapewniają praktyczne zejścia dla klientów, w tym zejścia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dodatkowo obiekt doposażono w nowy sprzęt pływający tj. 6 rowerów wodnych oraz 8 kajaków wraz z osprzętem. Realizacja pierwszego etapu prac wykonanych do końca w 2020 r. wyniosła 524 000 zł.

Istotnym elementem przystani wodnej będzie pomost pływający, który ze względu na swoją funkcjonalność w kierunku osób ze szczególnymi potrzebami będzie najnowocześniejszą platformą tego typu w Polsce.

- Przystań w Arturówku będzie prawdziwą perłą wśród łódzkich obiektów rekreacyjnych. Bije po oczach nowoczesnością i innowacyjnością. W ostatnim tygodniu kwietnia przyjedzie do nas aż ze Stanów pomost pływający dla osób ze szczególnymi potrzebami. To jedyna tego typu tak profesjonalna konstrukcja w naszym kraju. Posiada ona wysuwaną ławkę, dzięki której bezproblemowo osoba niepełnosprawna przesiądzie się z wózka na kajak. Ale to nie wszystko. Poza pomostem przystań będzie zaopatrzona w półautomatyczną toaletę, zjazdy, umożliwiające poruszanie się osobom na wózkach, strefę relaksu, kaczkomat, tablice edukacyjne dla dzieci, piaskownicę z ukrytym szkieletem dinozaura oraz uwaga, 30 metrową podświetlaną ławkę, na której będzie można odpocząć i zrelaksować się. Oczywiście nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwać będzie kadra ratownicza - mówi Joanna Skrzydlewska, wiceprezydent miasta Łodzi.

Obiekt w Arturówku to nie tylko zaawansowana funkcjonalność, przystań będzie także cieszyć oko odwiedzających swoim wyglądem. W najbliższym czasie zostaną posadzone nowe rośliny, a teren zostanie dodatkowo doświetlony. Warto nadmienić, że wszystkie rozwiązania uzgadniane były z Rzecznikiem ds. osób niepełnosprawnych, a prace w terenie zielonym prowadzone są przy współpracy z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMŁ. Koszt realizacji zadania w 2021 r. to 660 000 zł brutto .