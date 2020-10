Łódź szykuje się do rewitalizacji dawnej fabryki Wigencja

Władze Łodzi mają już gotowy projekt na rewitalizację dawnej fabryki Wigencja. W przyszłym tygodniu ogłoszony zostanie przetarg, który wyłoni wykonawcę.

REKLAMA

W najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg, który wyłoni wykonawcę rewitalizacji dawnej przędzalni Wigencja przy ul. Sienkiewicza 75/77. Budynki fabryki, które powstały w 1922 roku, są w złym stanie technicznym i wymagają gruntownego remontu.

- Po tym, jak nie udało się nam w systemie zaprojektuj i wybuduj rozpocząć rewitalizacji dawnej przędzalni Wigencja, zmieniliśmy podejście i postanowiliśmy przygotować szczegółowy projekt rewitalizacji tego miejsca. Projekt jest już gotowy i możemy ogłaszać przetarg, który wyłoni wykonawcę - mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi i dodaje. - Po perypetiach związanych z prawem własności do budynku, obecnie własności prywatnej, w którym obecnie mieści się teatr Pinokio, postanowiliśmy, że jego nowa siedziba będzie się mieściła w zrewitalizowanej Wigencji. Duża kubatura pofabrycznych budynków pozwoli nam nie tylko na umieszczenie w nim dwóch doskonale wyposażonych scen teatru, ale również stworzenie w tym miejscu centrum aktywności artystycznej dla najmłodszych łodzian. Będą się w nim mieściły różnego typu warsztaty i pracownie, w których uzdolnione artystycznie dzieci będą mogły pogłębiać swoją wiedzę i szlifować swój talent. Zależy nam, by to było miejsce, które będzie dostępne dla wszystkich uzdolnionych dzieci, niezależnie od majętności ich opiekunów.

W kompleksie zrewitalizowanej Wigencji znajdzie się również przestrzeń dla stowarzyszeń artystycznych. Powstanie również biblioteka i księgarnia dla najmłodszych łodzian. Nie zabraknie też przestrzeni komercyjnych, w których będzie m.in. zlokalizowana restauracja, gdzie rodzice będą mogli wygodnie poczekać na swoje pociechy, a po zajęciach zjeść z nimi obiad. Wnętrza Wigencji będą połączeniem industrialnego charakteru z nowoczesnością. Projekt przewiduje zachowanie niskiego hali z dachem szedowym oraz dobudowanie nowych budynków.

Władze Łodzi spodziewają się, że od chwili rozstrzygnięcia przetargu do czasu gdy zrewitalizowana Wigencja rozpocznie działalność minie nie więcej niż 36 miesięcy. - To bardzo ważna inwestycja, która pomoże w odrodzeniu się tej części miasta. Liczę, że obiekt zostanie oddany do użytku jeszcze w 2022 roku - mówi prezydent Hanna Zdanowska.

Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich podkreśla, że projekt rewitalizacji Wigencji został opracowany bardzo skrupulatnie. Był m.in. poprzedzony dialogiem technicznym oraz wieloma rozmowami z twórcami i projektantami mającymi doświadczenie w przebudowie obiektów na sale teatralne. - Przygotowany przez nas projekt umożliwi zaproponowanie wykonawcy dwóch wariantów przebudowy. Jeden uwzględnia stworzenie luksusowego, wyposażonego w najnowocześniejsze rozwiązania teatru, a drugi nieco skromniejszego, ale w pełni funkcjonalnego teatru, bardziej dostosowanego do naszego budżetu. Przetarg zostanie ogłoszony jeszcze przed końcem przyszłego tygodnia. Liczę, że zostanie złożonych wiele ofert, bo wielu wykonawców, zarówno mniejszych, jaki tych większych, dopytuje o to zamówienie - mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik.

W ramach inwestycji powstanie również przebicie do OFF Piotrkowska. Będzie to ciąg pieszo-jezdny pełniący również rolę drogi pożarowej. Warto podkreślić, że projekt rewitalizacji Wigencji przewiduje nie tylko zachowanie istniejącej zieleni, ale również dosadzenie nowych drzew i krzewów.