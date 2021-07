Łódź tworzy zielone skwery

Dzięki współpracy miasta Łódź z firmą Idemia uda się przywrócić blask skwerkowi na rogu ul. Sterlinga i Jaracza. W ramach prac przewidziana jest pielęgnacja już istniejących roślin oraz nowe nasadzenia o pow. ok. 70 mkw.

- Jakiś czas temu zaprosiliśmy lokalnych inwestorów do współtworzenia przestrzeni zieleni i zaproponowaliśmy niespotykane dotąd narzędzia promocji firm i ekspozycji marek na pograniczu działań CSR i promocyjnych. Jesteśmy w momencie, w którym firmy mogą zyskać jeszcze większy wpływ na miasto, w którym prowadzą biznes. Społeczna odpowiedzialność biznesu to nie tylko dbałość o środowisko, to także przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju, dobrobytu i zdrowia mieszkańców Łodzi. Miło mi ogłosić, że pierwszą firmą, z którą wchodzimy w kooperację jest Idemia. Znajdujemy się blisko siedziby, na zaniedbanym skwerku, który w najbliższym czasie zyska nową roślinność i będzie cieszył oko nie tylko pracowników firmy, ale także okolicznych spacerowiczów. Już teraz mogę zdradzić, że w najbliższym czasie będziemy mogli podzielić się z Państwem innymi firmami, które idą w ślad za Idemia i współtworzą przestrzenie zieleni. – powiedział Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent miasta Łodzi.

Kompozycja atrakcyjna przez cały rok (rośliny kwitnące wiosną, latem i jesienią, zimozielone krzewy istniejące + zimozielony barwinek i trawy zasychające na zimę)

Aby działać bardziej ekologicznie firma także będzie zbierać wodę z deszczówki do beczki, która to woda posłuży do podlewania. Sadzenie przewidujemy na miesiąc wrzesień/październik, tak aby były odpowiednie warunki do tego typu prac i adaptacji roślin