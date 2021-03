Łódź w budowie: projekty, które odmienią miasto

Łódź od kilku lat nazwać jest nie tylko placem budowy wielu inwestycji, ale także miejscem, w którym realizowane są jedne z najbardziej spektakularnych rewitalizacji i oryginalnych w skali kraju projektów. Od planowanej przebudowy famuł Poznańskiego, przez planowany hotel z drewna po II etap nagradzanej wielokrotnie inwestycji Monopolis: Łódź ma jeszcze wiele do pokazania!

Przebudowa domów robotniczych: Famuły Poznańskiego

Projekt zakłada rewitalizację przestrzeni miejskiej przy ul. Ogrodowej w Łodzi wraz z historycznymi budynkami Famuł fabrykanckich Izraela Poznańskiego, powstałych w latach 1879-1896. O ich wartości historycznej świadczy fakt, że są jednym z nielicznych w tej części Europy zespołem domów dla pracowników fabryki, a jednym z nielicznych już zachowanych tego typu założeń architektonicznych w samej Łodzi.

Przebudowa trzech domów robotniczych będzie jednym z największych projektów rewitalizacji w mieście. Domy robotnicze Poznańskiego mają, bagatela, 30 mkw. powierzchni. Znajdą się w nich mieszkania, sklepy, restauracje, a nawet hostel. Jak zapowiada łódzki magistrat, przebudowa ma się rozpocząć w okolicach wakacji.

Łódzka Spółka Infrastrukturalna ogłosiła w marcu br. przetarg na wybór partnera do projektu, który planowo ma być realizowany w formule PPP, czyli w porozumieniu z prywatnym partnerem.

Monopolis po raz drugi

W lipcu 2020 r. Virako, deweloper kompleksu Monopolis, podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji drugiego etapu inwestycji. W jego ramach powstaną dwa budynki - M3 o wysokości ponad 49 metrów (12 kondygnacji) i M4 (3 kondygnacje) o łącznej powierzchni najmu biur - 8650 mkw. i usług - 750 mkw. oraz garaż podziemny dla 100 samochodów.

Elewacja siedmiu dolnych kondygnacji zostanie wykonana z kortenu, dzięki czemu fasada swoją naturalną patyną będzie nawiązywać do ponad stuletnich ceglanych budynków dawnego Monopolu Wódczanego. Górne kondygnacje to już przeszklona fasada, lekko cofnięta w stosunku do obrysu podstawy budynku. Obiekt zostanie idealnie wkomponowany w przestrzeń, łącząc nowoczesność z zabytkowym duchem miejsca.

Za projekt inwestycji odpowiada Grupa 5 Architekci. Planowany termin zakończenia budowy drugiego etapu to III kwartał 2021.

(Nie tylko) z myślą o World Horticultural EXPO

W 2018 r. miasto Łódź wygrało międzynarodowy przetarg na organizację Horticultural EXPO (znanego również jako Green EXPO) - międzynarodowej wystawy poświęconej wykorzystaniu zieleni i kształtowaniu krajobrazu w środowisku miejskim. Masterplan dla terenu World Horticultural EXPO został przygotowany przez Chapman Taylor. Wystawa była pierwotnie zaplanowana na 2024 r., pandemia COVID-19 doprowadziła do przełożenia tego wydarzenia na 2029 r.

80-hektarowy projekt jest swego rodzaju pionierskim, gdyż o ile dotychczasowe realizacje World Horticultural EXPO powstawały na odległych, niezagospodarowanych terenach, to w Łodzi jest on zlokalizowany w ścisłym centrum miasta, niedaleko głównego dworca kolejowego Łódź Fabryczna i otoczony tkanką miejską. Teren obejmuje dwa istniejące parki – Park 3 Maja i Baden-Powella, tereny przylegające do łódzkiego Uniwersytetu Medycznego oraz części poprzemysłowych terenów tzw. Zatorza.