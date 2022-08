Łódź wywłaszcza kamienice, by je odświeżać. Przyszła pora na Włókienniczą 1

Łódzki program rewitalizacji trwa w najlepsze. Miasto właśnie wywłaszczyło kolejną kamienicę, dzięki czemu obiekt ma szansę stać się prawdziwą perełką.

Ul. Włókiennicza to symbol programu rewitalizacji. Zapuszczone do niedawna miejsce przechodzi metamorfozę.

Miasto remontuje tu w sumie 15 kamienic i przebudowuje ulicę.

W działania włączyli się także prywatni inwestorzy – deweloper wyremontował narożny budynek przy skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego, a fundacja Atlas Sztuki tworzy galerię pod numerem 20.

Pierwsze miejskie kamienice zostały już oddane do użytku, a prawie wszystkie trwające aktualnie inwestycje zakończą się do połowy 2023 r. Do programu rewitalizacji nie udało się wcześniej włączyć tylko czterech kamienic, które nie były własnością miasta, ale liczba ta zmniejszyła się już do trzech.

– Udało się nam uregulować stan prawny nieruchomości przy ul. Włókienniczej 1. Jej ostatni znany właściciel i spadkobiercy nie żyją i nikt dotychczas nie przeprowadził postępowań spadkowych. W takiej sytuacji miasto mogło wywłaszczyć kamienicę na tzw. cel publiczny. W tym wypadku będzie to utworzenie mieszkań komunalnych – mówi Marcin Masłowski, rzecznik prezydenta Łodzi.

Kamienica przy ul. Włókienniczej 1 jest jedyną w swoim rzędzie, która wyróżnia się niewyremontowaną elewacją. Pozostałe – narożna na skrzyżowaniu z ul. Wschodnią i te pod numerami 3,5 i 7 – są gruntownie odnowione.

Co tu powstanie?

– Zleciliśmy już przygotowanie projektu wykonawczego remontu budynku. W przyszłym roku powinniśmy mieć komplet dokumentów do rozpoczęcia inwestycji. Na parterze chcemy stworzyć lokale użytkowe, a na piętrach mieszkania komunalne. Podobnie jak w sąsiednich kamienicach, na tyłach powstanie zielone podwórko dla przyszłych mieszkańców – zapowiada Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

To prawdopodobnie nie koniec dobrych wiadomości z ul. Włókienniczej. Miasto stara się też o przejęcie pozostałych nieruchomości, co pozwoliłoby także włączyć je do programu rewitalizacji.