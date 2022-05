Łódź z kolejnym skwerem w centrum miasta. Jest pergola i wiśnia kaznan

Kiedyś - zaniedbany trawnik, chodnik pozbawiony ławek, kilka drzew i smętnych krzaków. Dziś - urocze, zielone miejsce zachęcające do odpoczynku. Łódzki skwer na rogu ul. Kilińskiego i Rewolucji 1905 r. zmienił się nie do poznania.

Przede wszystkim pojawiła się tu zieleń z prawdziwego zdarzenia. W ramach inwestycji posadzono nowe drzewa, krzewy, byliny oraz pnącza. Szczególne wrażenie robią zwłaszcza rosnące wzdłuż ulicy Kilińskiego wiśnie kaznan, pięknie kwitnące na różowo. O dobrą kondycję roślin dba zamontowany tu system nawadniający.

Najbardziej charakterystycznym elementem nowego skweru są dwie duże altany - geometryczne konstrukcje o drewnianym, żeberkowym dachu widać już z daleka. Za jakiś czas po grafitowoszarych metalowych filarach wspinać się będą pnącza, ale już dziś altany rzucają przyjemny półcień na stojące pod nimi ławki. Te ławki to także nie byle co! Długie, drewniane konstrukcje wygiętym kształtem dopasowują się do meandrującego między trawnikami chodnika. Obok stanęły także stylowe kosze na śmieci, a na całym skwerze zamontowano oświetlenie, które sprawia, że wieczorem prezentuje się naprawdę wspaniale.

Nowy chodnik, oddzielony od jezdni pasem zieleni, wykonany jest z betonowych płyt z elementami kostki kamiennej. Wzdłuż ul. Kilińskiego wygospodarowano także przestrzeń na nieobecne tu wcześniej miejsca parkingowe.

Zmiany na skwerze objęły również to, co pod ziemią - wyremontowano kanalizację, sieci wodną i gazową, a w okolicznych kamienicach zainstalowano centralne ogrzewanie. Na ulicy przebudowana została również sieć elektryczna.