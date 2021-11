Łódź z nowymi parkami

Zielone tereny w Łodzi powiększyły się oficjalnie o kolejne zieleńce. Nowe parki powstały na Bałutach i Widzewie.

Od środy między ulicami Wycieczkową i Centralną mamy park im. Stefana Rogowicza – Zielona Ostoja, a przy ul. Relaksowej – park Pod Brzozami.

Oba te tereny miały być sprzedane pod zabudowę jednorodzinną, jednak łodzianie mieli na nie inny pomysł. Nie chcieli kolejnych domów w okolicy, ale zachowania zieleni. I tak się stało, miasto wycofało je ze sprzedaży, ustanowiło oficjalnie parkami i nadało im nazwy – takie, jakie wybrali sami łodzianie.

Zielonych zmian będzie w Łodzi więcej. Kolejne trzy parki mają powstać przy ul. Konnej, Podchorążych i Janowskiej. Dwa pierwsze wymagają uchylenia miejscowych planów. Zgodnie z tymi dokumentami jedyne, co może dzisiaj powstać przy ul. Konnej i Podchorążych, to zabudowa mieszkaniowa. Do utworzenia tam oficjalnie parków trzeba te plany unieważnić.

W przypadku zielonych terenów przy ul. Janowskiej pracy będzie więcej – działki mają różnych właścicieli i przeznaczenie. Żeby powstał tam oficjalnie park, miasto musi wcześniej przejąć nieruchomości.