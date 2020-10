Łódź zagłębiem atrakcyjnych powierzchni biurowych

Intensywna rewitalizacja Łodzi w ciągu ostatniej dekady sprawiła, że dawne miasto włókniarzy jest dziś symbolem dynamicznych przemian przyciągających polskie i zagraniczne firmy, a tym samym atrakcyjnym miejscem dla pracodawców i pracowników. Wizytówką Łodzi jest adaptacja starych budynków pofabrycznych na nowe funkcje oraz uzupełnianie ich o nowoczesne obiekty z najwyższej biurowej półki.

Intensywna rewitalizacja Łodzi w ciągu ostatniej dekady sprawiła, że dawne miasto włókniarzy jest dziś symbolem dynamicznych przemian przyciągających polskie i zagraniczne firmy, a tym samym atrakcyjnym miejscem dla pracodawców i pracowników. Łódź kreuje wiele nowych miejsc pracy, prężnie wspiera i promuje przedsiębiorców, kształci i zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów z różnych branż.

Według raportu „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019”, przygotowanego przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) we współpracy z JLL, EY, Randstad Polska oraz Randstad Sourceright, Łódź jest siódmym rynkiem biurowym w Polsce w kontekście wielkości, a jednocześnie jednym z najatrakcyjniejszych pod względem wysokości czynszów w obiektach biurowych(1).

Wizytówką Łodzi jest adaptacja starych budynków pofabrycznych na nowe funkcje oraz uzupełnianie ich o nowoczesne obiekty z najwyższej biurowej półki. Doskonałym tego przykładem jest OFF Piotrkowska Center. Mieszcząca się w dawnej fabryce bawełny przestrzeń, uznana przez polskich urbanistów za najlepiej zrewitalizowaną przestrzeń publiczną w Polsce, zrzesza dziś freelancerów, designerów, startupy, firmy z branży IT i sektora kreatywnego czy usług dla biznesu, którzy razem tworzą kreatywny ekosystem.

Jako projekt wieloetapowy, OFF Piotrkowska Center sukcesywnie wzbogaca się o kolejne powierzchnie biurowe. – W pierwszej kolejności do użytku oddaliśmy Teal Office, nowoczesny biurowiec klasy A, chwilę potem odrestaurowany budynek dawnego magazynu i skarbca fabryki Ramischa, dziś znany jako Sepia Office – mówi Monika Hryniewicz, Head of Leasing w firmie OPG Property Professionals. – Butikowa skala obu projektów sprawia, że świetnie odnajdują się tutaj firmy z potencjałem „na więcej”, zwłaszcza z sektora IT – dodaje.

Kolejnym etapem rozwoju przestrzeni będzie budowa obiektu Fern Office, która ma się rozpocząć wiosną przyszłego roku. – Trzy kondygnacje, po około 1000 mkw. każda, dadzą dużą elastyczność podziału powierzchni w zależności od potrzeb i perspektyw nowych lokatorów, jednocześnie wpasowując się w kameralny klimat przestrzeni „OFFa” – podkreśla Monika Hryniewicz. – Rozwijające się firmy zwracają uwagę na koszty. W Fern Office będzie można je zoptymalizować dzięki niskiemu współczynnikowi części wspólnych: zaledwie 3,1% – dodaje.

Łódzki rynek biurowy oferuje również szeroki wachlarz powierzchni coworkingowych, które mniejszym zespołom zapewniają dużo swobody i komfortu. Elastyczna umowa najmu to idealne rozwiązanie dla firm, których przepływy pracy i wielkość zatrudnienia uzależnione są od projektów, nad którymi aktualnie pracują. Z myślą o takich potrzebach powstała przestrzeń Co\Walk HUB, która uzupełnia ofertę klasycznych powierzchni biurowych na OFF Piotrkowska Center.

Co\Walk HUB, oprócz elastycznego miejsca do pracy, dodatkowo promuje aktywny styl życia. Rzędy biurek zamienia na biurka mobilne umożliwiające pracę na stojąco lub stoły do ping-ponga. Wszystko po to, by zwiększyć kreatywność i efektywność pracowników. – Co\Walk HUB jest alternatywą dla pracy w domu, a jednocześnie dobrym rozwiązaniem dla firm chcących ograniczyć koszty stałe. To rozwiązanie, które w dobie pandemii ma dla najemców niemałe znaczenie – podsumowuje Paulina Ostrowska, Operations Manager w Co\Walk HUB.

