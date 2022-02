Łódź zmienia ulicę Legionów

22 lutego otwarto oferty w przetargu na kompleksową przebudowę ulic Legionów i Cmentarnej w Łodzi. Miasto przeznaczyło na realizację inwestycji kwotę 49,1 mln zł.

Pierwszy etap inwestycji to przebudowa odcinka od pl. Wolności do skrzyżowania z ul. Gdańską wraz ze skrzyżowaniem. Część druga to modernizacja ul. Legionów od ul. Gdańskiej do ul. Żeligowskiego, a trzecią stanowi przebudowa ul. Cmentarnej.

Złożone w przetargu oferty okazały się znacznie przewyższać kwotę przewidzianą na realizację tej inwestycji przez miasto. Najniższa, zaproponowana przez konsorcjum firm Balzola Polska i Lantania, opiewała na 165,6 mln zł. Najwyższa, od firmy Trakcja, na aż 214,6 mln zł. Pomiędzy nimi uplasowała się oferta firmy Budimex z kwotą 178,1 mln zł.

– Przed nami analiza złożonych dokumentów. Oferenci zostaną zaproszeni do udziału w aukcji, która odbędzie się w ciągu miesiąca. Podczas aukcji będą licytować w dół. Wygra ten, która zaproponuje najniższą kwotę, wówczas poznamy ostateczną wartość inwestycji. Jeżeli wszystko pójdzie z planem, prace mogą rozpocząć się jesienią – zapowiada Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich

Jak się zmieni ulica Legionów?

W trakcie remontu biegnące ulicą torowisko tramwajowe zostanie wymienione na cichsze. Jezdnia otrzyma nową nawierzchnię. Poszerzone zostaną chodniki. Ulicę o uspokojonym ruchu pojazdów ozdobią drzewa, krzewy i inne rośliny utrzymywane przez automatyczny system nawadniania, do tego nowe meble miejskie, kosze, ławki i oświetlenie. Węższa będzie także jezdnia ul. Cmentarnej. W obszarze skrzyżowania obu ulic zaprojektowano przeznaczony dla pieszych zielony plac, którego głównym atutem będzie nowa fontanny.