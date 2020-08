Łodzianie zadecydowali: jednorożec zostanie na swoim miejscu

Jak możemy przeczytać na portalu lodz.naszemiasto.pl, będący dziełem japońskiego rzeźbiarza Tomohiro Inaby pomnik jednorożca, który znajduje się w Łodzi przed "Centralem" na stałe już tam pozostanie. Tak zadecydowali mieszkańcy miasta.

Internauci, którzy wzięli udział w referendum na platformie Vox Populi, wykorzystywaną przez Urząd Miasta do poznania zdania mieszkańców na różne tematy związane z przestrzenią publiczną, zadecydowali, że będący jednym z najczęściej fotografowanych punktów Łodzi pomnik jednorożca zostanie na stałe przed "Centralem". Wcześniejsze plany zakładały przeniesienie go na róg al. Mickiewicza i ul. Piotrkowskiej, przy kompleksie Hi Piotrkowska.

W referendum pt. "Gdzie ma stanąć jednorożec" wzięło udział 2480 osób, z których większość opowiedziała się za pozostaniem pomnika w jego "tymczasowym" miejscu.