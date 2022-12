Łodzianie zbierają deszczówkę i zazieleniają Łódź. 1 mln zł dotacji od miasta

Ponad 1 mln zł przekazało miasto na projekty, które mają poprawić jakość życia w Łodzi. Łodzianie po raz kolejny mogli składać wnioski o dofinansowanie w ramach dwóch programów: ZbieraMY deszczówkę i ZazieleniaMY.

Pierwsze z dofinansowań dotyczy przedsięwzięć obejmujących systemy do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych. Dzięki temu chronione są łódzkie zasoby wodne.

- Wielkie rzeczy zaczynają się od małych kroków. Zazieleniając własne podwórko czy tworząc swój system małej retencji, każdy z uczestników programu przyczynia się do poprawy kondycji otoczenia – podkreśla Maciej Riemer, Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu UMŁ.

Zbieranie deszczówki to doskonały sposób na oszczędzanie. Podczas 10-minutowego deszczu można zgromadzić od 20 do nawet 100 litrów wody. Zebraną deszczówkę można wykorzystać do podlewania ogrodu czy umycia samochodu. Taka praktyka może odczuwalnie odciążyć domowy budżet.

Miejskie dotacje mogły zostać wykorzystane na zakup zbiorników na deszczówkę wraz z instalacją do podłączenia do rynny, stworzenie systemów bioretencji, wykonanie nawierzchni przepuszczalnych oraz systemów nawadniania.

ZazieleniaMY Łódź

Program ZazieleniaMY służy zmniejszeniu negatywnego zjawiska miejskiej wyspy ciepła. Zieleń w centrum wyraźnie wpływa na samopoczucie i zdrowie mieszkańców. Program kierowany jest do odbiorców mających siedzibę na obszarze rewitalizacji. Dzięki dotacjom łodzianie mogli posadzić drzewa, krzewy, byliny lub stworzyć łąkę kwietną.

Miejskie programy umożliwiają mieszkańcom realizację swoich własnych przedsięwzięć, które przyczyniają się do ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatu i wyraźnie poprawiają jakość życia.

Od 2021 roku, w dwóch edycjach programów, łodzianie otrzymali na opisane wyżej działania łącznie już ponad milion złotych.