Łódzka inwestycja spod kreski Grupy 5 już z wykonawcą

Zrewitalizowany budynek starej odlewni, lokale mieszkalne i usługowe, zielony skwer, a nawet coworking - to kilka z elementów łódzkiej inwestycji Strefa Progress. Za projektem stoi Grupa 5 Architekci. Okam właśnie podpisał umowę w Generalnym Wykonawcą.

REKLAMA

Okam wybrał Generalnego Wykonawcę dla Strefy Progress w Łodzi w niedalekim sąsiedztwie Strefy Piotrkowska 217. Jest nim firma Alfa-Bet Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.

Strefa Progress powstaje w ramach rewitalizacji budynków historycznych po dawnej odlewni żelaza Józefa Johna.

W ramach umowy powstaną cztery budynki liczące wraz z parterem od 4 do 14 kondygnacji. Oprócz mieszkań będą również lokale usługowe i... coworking.

Prace budowlane rozpoczną się w bieżącym kwartale, a ich zakończenie planowane jest na IV kwartał 2023 r.

Za projektem Strefy Progress stoi Grupa 5 Architekci.

- Niezmiernie ważnym wydarzeniem jest dla nas rozpoczęcie prac w ramach pierwszej inwestycji mieszkaniowej Okam w Łodzi, które nastąpi lada dzień. Wiele osób marzy o zamieszkaniu w takim miejscu: w centrum dużego miasta, które tyle ‘od siebie’ oferuje. Dzięki licznym udogodnieniom na terenie inwestycji i sąsiedztwu Strefy Piotrkowska 217 - mieszkańcy będą mieć niemal wszystko, czego mogą potrzebować, na wyciągnięcie ręki. Strefa Progress to bowiem m.in. zielony skwer, siłownia czy przestrzeń do co-workingu. Tuż za rogiem czyli w Strefie Piotrkowska 217 znajdą z kolei rozrywkę, kulturę, gastronomię, ale i piaszczystą plażę - do zachowania work-life balance. Strefa PROGRESS to miejsce, które będzie tętnić życiem i z którego wszędzie będzie blisko - podkreśla Marcin Michalec, CEO OKAM Capital.

W ramach Strefy Progress powstanie 276 mieszkań od 25 do 140 mkw, liczących od 1 do 5 pokoi. Inwestycja posiadać będzie także parking podziemny i komórki lokatorskie. Cztery budynki będą liczyć łącznie ok. 10.500 mkw powierzchni użytkowej mieszkalnej. Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku i potrwają do IV kwartału 2023 r.

- Spółka ALFA-BET POLSKA została Generalnym Wykonawcą Strefy PROGRESS. Cieszymy się, że wspólnie z OKAM będziemy mogli stworzyć nowy, ciekawy punkt na mapie Łodzi - inwestycja powstająca przy ul. Piotrkowskiej 217 wpisuje się w charakter sąsiadującej zabudowy kontynuując tradycyjną zabudowę kamieniczną, która została połączona z nowoczesną architekturą. Jesteśmy przekonani, że „Strefa Progress” będzie udanym początkiem naszej współpracy z OKAM, nie tylko na rynku łódzkim. - zaznacza Jakub Skiba, Prezes ALFA-BET POLSKA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.

Strefa Progress powstaje w ramach rewitalizacji budynków historycznych po dawnej odlewni żelaza Józefa Johna. Będzie to kolejna inwestycja OKAM w Łodzi - firma postawiła już w mieście budynek biurowy ŁÓDŹ.WORK, którym obecnie zarządza - na terenie dawnej fabryki Teodora Meyerhoffa. Innym zrealizowanym przez dewelopera projektem jest wspomniana Strefa Piotrkowska 217.