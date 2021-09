Łódzka kamienica idzie do rozbiórki

Generalny Konserwator Zabytków przychylił się do wniosku Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi i wyraził zgodę na wykreślenie z rejestru zabytków zrujnowanej kamienicy przy ul. Kilińskiego 49.

Decyzja uprawomocni się dziś o północy. Jeśli nikt się od niej nie odwoła, umożliwi to wszczęcie procedury, która pozwoli na rozbiórkę grożącego zawaleniem obiektu i przywrócenie na ul. Kilińskiego przynajmniej ruchu tramwajów.

ZLM ustami dyrektora Marcina Pawlaka zapowiada, że jeśli nie zajdą żadne nowe okoliczności, już jutro złoży do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi wniosek o rozbiórkę nieruchomości ze względu na jej zły stan techniczny, co potwierdziły wszystkie wykonane na ten temat ekspertyzy. Pociągnie to za sobą wszczęcie rozprawy administracyjnej, która zaowocuje wydaniem ostatecznej w tej kwestii decyzji. Musi ją wprawdzie zaopiniować Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków, ten sam, który sprzeciwiał się wcześniej rozbiórce sypiącej się kamienicy, ale urzędnicy ratusza mają nadzieję, że tym razem nie podważy już woli swojego przełożonego.

W nadziei na otrzymanie zgody PINB na rozbiórkę kamienicy przy ul. Kilińskiego ZLM zamierza równocześnie wszcząć procedurę wyboru ewentualnego wykonawcy tego zadania.

— Chcemy być gotowi od razu przystąpić do prac rozbiórkowych zaraz po otrzymaniu zielonego światła na te roboty od nadzoru budowlanego — tłumaczy Pawlak.

Jeśli cała ta procedura przebiegnie bez zgrzytów, prace rozbiórkowe przy ul. Kilińskiego 49 mogłyby rozpocząć się mniej więcej w drugiej połowie listopada. Projekt tej operacji jest już przygotowany. Sama rozbiórka zajmie minimum 2 tygodnie. Będzie to praca żmudna, którą przynajmniej częściowo trzeba będzie wykonać ręcznie, bez udziału ciężkiego sprzętu, którego wykorzystanie mogłoby narazić mocno zdegradowaną konstrukcję kamienicy na poważny szwank. O ile cała operacja przebiegnie gładko, kamienica przy ul. Kilińskiego zniknie z powierzchni ziemi w grudniu. To otworzy możliwości przywrócenia na ul. Kilińskiego przynajmniej ruchu tramwajów.

W maju br. w kamienicy przy ul. Kilińskiego 49 (zabytkowej i przewidzianej do remontu w ramach gminnego programu rewitalizacji) doszło do katastrofy budowlanej. W obiekcie zawaliła się część stropu. Powiadomiony o tym PINB wydał decyzję o zabezpieczeniu obiektu poprzez jego częściową rozbiórkę. Prace te wykonano, jednak ze względów bezpieczeństwa, z powodu złego stany technicznego budynku, który mógł grozić zawaleniem, miasto zdecydowało o zamknięciu dla ruchu kołowego i tramwajowego odcinka ul. Kilińskiego od ul. Jaracza do ul. Narutowicza. Decyzję nakazującą zabezpieczenie zabytkowego domu oraz jego remont wydał też Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Miasto odwołało się od niej, argumentując, że stopień degradacji obiektu uniemożliwia wykonanie tych prac. Argumentację tę wzmocniła ekspertyza techniczna zlecona przez ZLM, która wykazała, że stopień zużycia technicznego kamienicy przy ul. Kilińskiego 49 sięga prawie 93%, a jej remont jest z ekonomicznego punktu widzenia nieopłacalny. To przypieczętowało formalny wniosek o wykreślenie budynku z rejestru zabytków, do którego wpisany został w 2013 r.