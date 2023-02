Łódzka kamienica przy Kilińskiego idzie do rozbiórki

Kamienica przy ul. Kilińskiego 49 w Łodzi zostanie rozebrana. Właśnie uprawomocniono decyzję na rozbiórkę wydaną przez wydział urbanistyki.

W ciągu trzech tygodni powinna być podpisana umowa z wykonawcą na rozbiórkę kamienicy przy Kilińskiego 49.

Prace mają potrwać nie dłużej niż 3 miesiące od zawarcia umowy.

Miasto o rozebranie ruiny, która nie tylko mogła zagrażać przechodniom, ale i wstrzymała kursowanie tramwaju na odcinku ul. Kilińskiego, czekało dwa lata. W budynku zawaliły się częściowo stropy, a rozebranie go długo uniemożliwiał wpis do rejestru zabytków. Potem z wydaniem opinii zwlekała Wojewódzka Konserwator Zabytków. Do jego wykreślenia (wpisu do rejestru) potrzeba było decyzji Ministra Kultury i ten taką wydał, ale odwołał się od niej łodzianin, Wojciech Bednarek. Grożąca zawaleniem kamienica sprawiła, że trzeba było zamknąć część ulicy. A procedury sądowe trwały ponad rok. Gdy wyrok się wreszcie uprawomocnił - trzeba było czekać na opinię konserwatora. Po jej uzyskaniu miasto poszło po zgodę na rozbiórkę do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Procedura trwała od listopada, dlatego miasto zdecydowało się skorzystać z innej drogi i złożyć taki sam wniosek o wydanie zgody na rozbiórkę do wydziału urbanistyki i architektury magistratu.