Łódzka kamienica w ogniu prac. W planach zielone podwórko

Po generalnej modernizacji w łódzkiej kamienicy przy ul. Północnej 7 powstanie 38 mieszkań komunalnych, w tym 10 mieszkań dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami, oraz dwa lokale usługowe przeznaczone na wynajem.

– Zakończyły się prace rozbiórkowe, a zaawansowanie prac budowlanych zbliża się do półmetka. W lokalach użytkowych dokonano naprawy betonowych płyt korytkowych dachu, natomiast w lokalach mieszkalnych oraz częściach wspólnych podniesiono i wzmocniono stropy. Prace nie ominęły budynku oficyny, gdzie zdemontowano dach i wykonano nową więźbę oraz deskowanie dachu budynku oficyny zachodniej – wylicza Jan Biernat, przedstawiciel wykonawcy.

Na najbliższe tygodnie zaplanowano roboty budowlane ścian konstrukcyjnych, otworów okiennych i drzwiowych w lokalach użytkowych oraz wykonanie warstw podłogowych ppoż. w klatce nr 1. Ponadto będą kontynuowane prace przy wymianie instalacji.

– Budynki zostaną całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. Wewnętrzny układ pomieszczeń ulegnie przebudowie. W rozplanowanych na nowo mieszkaniach będą kuchnie lub aneksy kuchenne oraz łazienki. Część z nich zostanie przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja nie ominie również podwórza, które po remoncie będzie przyjaznym miejscem do odpoczynku dla całych rodzin – zapewnia Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.