Łódzka kamienica zostanie ocieplona korkami od wina

Kamienica przy ul. Włókienniczej 1 w Łodzi ma być ocieplona... korkiem od wina. Na czy to polega?

REKLAMA

We wrześniu Zarząd Inwestycji Miejskich podpisał umowę na stworzenie projektu rewitalizacji budynku przy Włókienniczej 1.

Pełna dokumentacja powinna być gotowa za 8 miesięcy.

W Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Łodzi pojawiły się nowatorskie pomysły na... ocieplenie budynku.

Przy termomodernizacji budynku przy ulicy Włókienniczej 1 chcemy sprawdzić nowatorską metodę ocieplania. Zgłosiła się do nas firma, która robi ocieplenia nieruchomości, wykorzystując...korki od wina. Wprawdzie każdy, komu o tym mówimy, wyobraża sobie typowy korek przy korku na ścianie kamienicy, ale ta technologia wygląda inaczej - opowiada Sławomir Granatowski, dyrektor Departamentu Rewitalizacji i Sportu UMŁ.

Materiał przypomina w swoim wyglądzie zaprawę wapienną. Ale to pozwala wykorzystać ją na przykład w budynkach, które objęte są ochroną konserwatorską. A przypomnę, że nieruchomości wpisane do rejestru zabytków oraz ewidencji nie mogą być ocieplane w tradycyjny sposób, np. z wykorzystaniem styropianu. Ponadto Politechnika Łódzka planuje włączyć się w ten projekt opomiarowując budynek, sprawdzając jakość takiego rodzaju ocieplenia. Według naszej wiedzy to tak samo korzystny sposób ocieplenia budynku, dający takie same oszczędności w zachowaniu ciepła jak tradycyjne metody. Włoska firma, która wykorzystuje tę metodę, była już na rekonesansie, widziała budynek przy ul. Włókienniczej 1 i jest gotowa podjąć się takiego zadania. Koszty takich prac zazwyczaj są nieco wyższe niż przy wykorzystaniu tradycyjnych metod termomodernizacji, jednak tu firma zdecydowała się wykonać ocieplenie w cenie typowego. Zarząd Inwestycji Miejskich podpisał właśnie umowę na wykonanie projektu dla kamienicy przy ul. Włókienniczej 1. Chcielibyśmy, by ten element został uwzględniony w projekcie budowlanym – tłumaczy Sławomir Granatowski.

Włókiennicza - symbol rewitalizacji

Ul. Włókiennicza to symbol programu rewitalizacji. Miasto remontuje tu w sumie 15 kamienic i przebudowuje ulicę. W działania włączyli się także prywatni inwestorzy – deweloper wyremontował narożny budynek przy skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego, a fundacja Atlas Sztuki tworzy galerię pod numerem 20. Kamienica przy ul. Włókienniczej 1 jest jedyną w swoim rzędzie, która wyróżnia się niewyremontowaną elewacją. Pozostałe – narożna na skrzyżowaniu z ul. Wschodnią i te pod numerami 3,5 i 7 – są gruntownie odnowione. Niestety, póki nie była własnością miasta - gmina nie mogła podjąć się jego rewitalizacji. Udało się jednak uregulować stan prawny nieruchomości przy ul. Włókienniczej 1. Jej ostatni znany właściciel i spadkobiercy nie żyją i nikt dotychczas nie przeprowadził postępowań spadkowych. W takiej sytuacji miasto mogło wywłaszczyć kamienicę na tzw. cel publiczny. W tym wypadku będzie to utworzenie mieszkań komunalnych.