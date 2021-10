Łódzką kamienicę ozdobił inspirowany przyrodą mural

Wykonany przez Macieja Polaka i Martyna Gilla mural na tyłach kamienicy przy ul. Targowej 55 w Łodzi miał swoją oficjalną premierę.

Mierzące ponad 480 mkw. malowidło, które można oglądać na tyłach kamienicy stojącej przy ul. Targowej 55 już od dwóch miesięcy, wreszcie doczekało się swojej formalnej premiery.

Przedstawiający kamienicę opanowaną przez baśniową przyrodę mural pomyślany został jako prezent od twórcy Diasfery Łódzkiej, inwestycji mieszkaniowej sąsiadującej z malowidłem, dla osób wprowadzających się do budynku oraz wszystkich, którzy mieszkają w okolicy.

Za przygotowanie i wykonanie projektu muralu odpowiadali Maciej Polak i Martyn Gill.

Mural powstał we współpracy z Fundacją Urban Forms, zajmującą się promocją i wspieraniem sztuki ulicznej w Łodzi.

Mural, namalowany na tylnej ścianie kamienicy przy ul. Targowej 55, mierzy ponad 480 mkw. Powstawał przez niecały miesiąc na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku.

Paletę malowidła zaczerpnięto z tego, co otacza Diasferę Łódzką, czyli przyrody znajdującego się w sąsiedztwie parku Źródliska i tradycyjnej przemysłowej zabudowy pobliskiego Księżego Młyna. Dzięki temu mural mógł organicznie wrosnąć w tkankę dzielnicy. Ma wywoływać uśmiech, pozytywne emocje, nastrajać do dobrych myśli i inspirować do zacieśniania sąsiedzkich więzi.

Osobom inicjującym projekt bardzo zależało na tym, by ani kolory, ani kształty czy motywy malowidła nie „wchodziły” przez okna do mieszkań znajdującej się naprzeciwko Diasfery Łódzkiej. Stąd wybór stonowanych barw nasuwających skojarzenia z późnym latem czy wczesną jesienią, nieco przygaszonych beżem i szarościami; optymistycznych, ale nie krzykliwych.

Maciej Polak i Martyn Gill, odpowiedzialni za przygotowanie i wykonanie projektu muralu, mają wyrazisty styl, który doskonale sprawdza się w formie wielkoformatowego ściennego malowidła. Polak jest doświadczonym twórcą murali, z obszernym portfolio współpracy z markami, spośród których warto wymienić m.in. kultowy łódzki brand odzieżowy Pan Tu Nie Stał. Martyn Gill zaistniał w świadomości łodzian i łodzianek jako współtwórca Porcelanowego Tramwaju, od 2018 jeżdżącego po miejskich torowiskach, oraz muralu w przejściu podziemnym między Karolewem a Atlas Areną.

Diasfera Łódzka to inwestycja mieszkaniowa w dwóch etapach, z dodatkiem w postaci przebudowy tzw. Budynku Warsztatowego: objętego ochroną konserwatorską historycznego obiektu położonego na terenie inwestycji.

Nad zaprojektowaniem Diasfery pracowały trzy zespoły architektoniczne. Przy doborze pracowni firma Duda Development kierowała się przeprowadzonym przez magistrat konkursem na koncepcję nowoczesnej łódzkiej kamienicy: stworzenie projektu zlecono wyróżnionej w nim pracowni STAAM Architekt Marcina Sztajerowskiego. Dołączyły do niej poznańskie pracownie MODO Architecture i ZOKOarchitekci. Prace przebiegały w ścisłym porozumieniu z Urzędem Miasta, a w szczególności z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Budowa I etapu, rozpoczęta we wrześniu 2019, została uroczyście zainaugurowana przez prezydent Hannę Zdanowską.