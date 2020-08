Łódzka Manfukatura po zmianach: nowy foodcourt i najnowocześniejszy Rossmann w Europie

Najnowocześniejszy Rossmann w Europie, nowoczesne Centrum Rozrywki Bajkowy Labirynt i nowe wyspy w strefie foodcourt – na klientów łódzkiej Manufaktury czeka dużo zmian.

Najnowocześniejszy Rossmann w Europie, nowoczesne Centrum Rozrywki Bajkowy Labirynt i nowe wyspy w strefie foodcourt – pierwszy kwartał po lockdownie pokazuje, że Manufaktura w Łodzi, mimo wyjątkowych okoliczności, jest niezmiennie atrakcyjną lokalizacją i cieszy się dużym zaufaniem najemców.

Najnowocześniejszy Rossmann w Europie

W połowie czerwca otwarto najnowocześniejszą drogerię Rossmann w Europie i jednocześnie największy sklep tej marki w Polsce. -To wyjątkowy Rossmann, bo i Manufaktura jest wyjątkowa. To kolejny raz, gdy wprowadzamy tu zupełnie nowe pomysły, które potem wdrażamy w całej Polsce – mówi Agata Nowakowska, rzecznik prasowy Rossmanna.

Już kilka lat temu była to nowoczesna i przepełniona nowatorskimi rozwiązaniami przestrzeń. Teraz znów czas na wprowadzanie innowacji, zgodnych z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami klientów. Na uwagę zasługują przede wszystkim rozwiązania pro-eko. Największe emocje wzbudziła pierwsza w Polsce stacja refill dostępna w Rossmanie – klienci mogą do swoich butelek kupować m.in. ekologiczne produkty do ciała i włosów. Są też produkty do domu. Jest też rozbudowana strefa z naturalnymi kosmetykami i produktami spożywczymi, a także nowoczesna przestrzeń make-up wraz z wyspami do manicure sygnowanymi przez Semilac.

Nowa strefa foodcourt i centrum rozrywki

Dobiega końca ogromna inwestycja Manufaktury związana z modernizacją budynku galerii handlowej, w tym strefy foodcourt. Po zakończeniu prac, do oferty restauracyjnej powróciły wyspy: Deserownia i BubbleJoy! jednak w zupełnie odmienionej formule. Wyspy zostały zaprojektowane według wytycznych pracowni Sud Architekt Polska, odpowiedzialnej za projekt całej strefy foodcourt. Najemcy otrzymali wsparcie i wytyczne dotyczące wysokiej jakości materiałów użytych do budowy punktów.

Oficjalnie otworzyło się również Centrum Rozrywki Bajkowy Labirynt, które planowano uruchomić w połowie marca. - Jesteśmy zbudowani postawą zarządcy Manufaktury i opartą na partnerskich relacjach współpracą ze wszystkimi działami biura Apsys Polska. Stanęliśmy wspólnie przed ogromnym wyzwaniem, ale widzimy, że przyświecają nam te same cele – mówi Robert Niewiński, prezes arządu RO-AN Sp. z o.o. właściciel marki Bajkowy Labirynt i RO-AN NINJA.

To już 20. lokal pod tym brandem w Polsce, jednocześnie najnowocześniejszy i o imponującej powierzchni ponad 1100 mkw. Koncept Centrum Rozrywki zakłada również specjalną strefę dla młodzieży – RO-AN NINJA, która do aktywnej zabawy wplatają wątek rywalizacji. Dla najmłodszych dzieci zarezerwowano ponad 200 mkw. na niezwykle kreatywną konstrukcje zabawową. Dla fanów interaktywnych i kreatywnych zabaw przygotowane zostały specjalne strefy z nowoczesnymi urządzeniami multimedialnymi.