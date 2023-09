Łódzka przychodnia przechodzi modernizację

W przychodni przy ul. Maratońskiej 71 w Łodzi pół roku temu zakończono remont pierwszego piętra, a już rozpoczyna się tam kolejna modernizacja. Tym razem odświeżone zostaną recepcja i wejście do przychodni.

Remont ma przystosować recepcję do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powstanie tu wygodny punkt przyjęć dla korzystających z wózka inwalidzkiego. Posadzki zostaną wymienione tak, by nie stwarzały oporu podczas poruszania się. Zmianie ulegnie także wystrój przychodni, która po modernizacji będzie utrzymana w odcieniach szarości. Wszystko po to, by ułatwić osobom niedowidzącym przemieszczanie się po korytarzach. W planach jest również przebudowa windy.

Prace obejmą nie tylko wnętrza przychodni. Niewygodna winda dla wózków zostanie zastąpiona pochylnią dla niepełnosprawnych. Wyremontowane zostaną podest i schody, a drzwi wejściowe będą wymienione na nowe. Prace mają zakończyć się jeszcze w 2023 r.