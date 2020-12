Łódzka rewitalizacja przyspiesza. Wkrótce remont ósmej kamienicy przy ulicy Wschodniej

Dzięki programowi rewitalizacji ulica Wschodnia w Łodzi gruntownie zmienia swoje oblicze. Remontowane są kamienice, powstają komfortowe mieszkania komunalne oraz przestronne i wielofunkcyjne lokale dla mikroprzedsiębiorców. Powstała też nowoczesna filia Biblioteki Miejskiej.

REKLAMA

W ramach programu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi trwają intensywne prace na ulicy Wschodniej. Do użytku oddano już 2 wyremontowane kamienice, a w pięciu kolejnych (nr 20, 23, 45, 54, 35) prowadzone są kompleksowe remonty. W styczniu 2021 r. wyłoniony zostanie wykonawca remontu ósmej kamienicy – przy ul. Wschodniej 52.

– Ulica Wschodnia to jedno z moich ulubionych miejsc w Łodzi. Zmiany jakie tu zachodzą są coraz bardziej widoczne. To tu remontujemy już 8 kamienic. W tym roku oddaliśmy dwie gruntownie wyremontowane kamienice przy ulicy Wschodniej nr 24 i 42. W pierwszej z nich dostępnych jest 8 mieszkań komunalnych, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast w kamienicy pod numerem 42 powstały komfortowe mieszkania komunalne, zielony skwer oraz nowoczesna filia Biblioteki Miejskiej. Kolejne kamienice przy ul. Wschodniej oddamy do użytkowania w 2021 roku. Na tej liście znajdzie się między innymi kamienica pod numerem 54. Powstaną w niej 33 komfortowe mieszkania komunalne oraz 9 lokali usługowych na wynajem – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Budynek przy Wschodniej 54, podobnie jak pozostałe remontowane kamienice przy tej ulicy, zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Mieszkania będą wyposażone w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostaną w wanny lub prysznice, ubikację oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek uzyska dostęp do sieci światłowodowej. Po zakończeniu remontu w budynku powstaną 33 mieszkania komunalne i 9 lokali usługowych na wynajem

W podwórku staną ławki, stojak rowerowy oraz ogrodzenie z furtką od strony południowej. Nawierzchnia podwórza zostanie wymieniona i odnowiona. Zostanie wykonana z dwóch rodzajów kostki kamiennej i wzbogacona zielenią.

Posadzonych zostanie 36 sadzonek winobluszczu trójklapowego (na elewacji oficyny, po obu stronach bramy), 17 sadzonek bluszczu pospolitego (na ogrodzeniu) oraz 2 drzewa (jarząb mączny). Wokół nich będzie zasiany trawnik. Dla pnączy powstanie trejaż na altanie śmietnikowej.

Wartość inwestycji przy ul. Wschodniej 54 to 9 mln zł, natomiast koszt remontu wszystkich ośmiu kamienic to 65 mln zł.