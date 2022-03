Łódzka rewitalizacja ze wsparciem. Do życia wrócą trzy kamienice

Łódź zamierza przekazać Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej dwie gminne nieruchomości, które ma zrewitalizować na wzór kamienicy przy ul. Zielonej 6. Chodzi łącznie o trzy adresy: ul. Wólczańską 19 oraz zespół dwóch budynków przy ul. Piotrkowskiej 54 i ul. Narutowicza.

REKLAMA

Zdewastowane zabudowania przy ul. Wólczańskiej 19 ma zastąpić kameralny biurowiec o powierzchni ok. 1000 mkw., który powstanie po gruntownej przebudowie istniejących obiektów. Na parterze miałby mieć lokal gastronomiczny i pomieszczenia do działalności handlowej, wyższe kondygnacje zajmą przestrzenie biurowe. Całość ma być utrzymana w stylistyce sąsiedniej „Szuflandii”, a więc wyremontowanego budynku przy ul. Wólczańskiej 17, w którym ŁSI ma swoją siedzibę (potoczną nazwę zawdzięcza temu, że w jego wnętrzu kręcono sceny do filmu „Kingsajz”). Spółka zamierza oddać biurowiec do użytku mniej więcej w tym samym terminie, w jakim gotowy ma być przystanek kolejowy Łódź–Środmieście powstający po sąsiedzku na trasie tunelu średnicowego (u zbiegu al. Kościuszki z ul. Zieloną), a więc ok. 2025 r.

Remonty przy ul. Piotrkowskiej 54 i ul. Narutowicza 1

Zespół należących kiedyś do Franciszka Fischera budynków przy ul. Piotrkowskiej 54 i Narutowicza 1 to bliższa perspektywa. Pilnego remontu konserwatorskiego wymaga tam przede wszystkim wybudowany w 1889 r. gmach przy ul. Narutowicza 1, niezwykle cenny z uwagi na liczne zdobienia. Choć zwana kiedyś pałacem ruina straszy wyglądem od lat, wewnątrz zachowało się wiele cennych detali: witraże, sztukaterie, polichromie, ozdoby na klatkach schodowych.

Dom przy ul. Piotrkowskiej 54 wymaga zaś dokończenia remontu, który rozpoczął się w nim jeszcze w ramach programu Mia100 Kamienic. Choć z zewnątrz prezentuje się nieźle, w środku nadal wiele jest do zrobienia.

– Zamierzamy też zmienić jego funkcjonalność – z mieszkaniowej na biurowo-usługową. Z doświadczeń wyniesionych z remontu kamienicy przy ul. Zielonej 6 wynika, że w tej części Śródmieścia bardzo brakuje przestrzeni biurowych o średnim metrażu. Dlatego chcemy tam wprowadzić nowy podział pomieszczeń, atrakcyjny dla ewentualnych najemców biurowych – mówi Mariusz Łysio z ŁSI. – Na parterze będą też lokale usługowe, handlowe, miejsce dla gastronomii.

O ile przekazanie obu nieruchomości ŁSI zaaprobuje Rada Miejska (głosowanie na sesji 16 marca), po sporządzeniu projektu i znalezieniu wykonawcy inwestycji, prace w budynkach przy ul. Piotrkowskiej 54 i Narutowicza 1 mogłyby rozpocząć się na przełomie 2022 i 2023 r.