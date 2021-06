Łódzka Wigencja zyska drugie życie. Na starcie rewitalizacja

Pofabryczny kompleks budynków przy ul. Sienkiewicza w Łodzi przejdzie rewitalizację. Obiekt czekają nowe funkcje.

REKLAMA

Po zakończeniu przebudowy zabytkowe budynki fabryki „Wigencja” staną się nową siedzibą Centrum Sztuki Współczesnej dla Dzieci i Młodzieży oraz teatru "Pinokio".

Zakończenie prac przewidziane jest na przełom 2022 i 2023 roku.

Koszt inwestycji to blisko 42 mln zł.

– Startuje bardzo ważna i długo wyczekiwana inwestycja, która pozwoli nam ożywić tę część miasta. Duża kubatura pofabrycznych budynków „Wigencji” pozwoli nam nie tylko na umieszczenie w nim dwóch profesjonalnie wyposażonych scen teatru, ale również na stworzenie w tym miejscu centrum aktywności artystycznej dla najmłodszych łodzian. Będą się tutaj mieściły pracownie twórcze, w których uzdolnione artystycznie dzieci uzyskają dostęp do wyspecjalizowanego sprzętu oraz wykwalifikowanych instruktorów. Zależy nam, aby to było miejsce dostępne dla wszystkich uzdolnionych dzieci, niezależnie od statusu ich rodziców. Dwa miesiące temu mówiliśmy o Centrum Seniora, które lada moment zacznie funkcjonować po sąsiedzku. Doskonałym uzupełnieniem przemian dokonujących się w tym miejscu jest remont tej niezwykłej fabryki. Cieszy mnie, że wykonawcą i gwarantem powodzenia tego wyzwania jest Mostostal Warszawa firma, która z sukcesem przeprowadziła remont kamienicy przy ul. Tuwima 46 – mówi Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi

W kompleksie zrewitalizowanej „Wigencji” znajdzie się również przestrzeń dla stowarzyszeń artystycznych. Będą się w nim mieściły różnego typu warsztaty i pracownie artystyczne. Powstanie również biblioteka i księgarnia dla najmłodszych łodzian. Nie zabraknie też przestrzeni komercyjnych, takich jak restauracja, w której rodzice będą mogli wygodnie poczekać na swoje pociechy, a po zajęciach zjeść z nimi obiad. Wnętrza „Wigencji” będą połączeniem industrialnego charakteru z nowoczesnością. Projekt przewiduje zachowanie niskiej hali z dachem szedowym oraz dobudowanie nowych obiektów.

– Mostostal Warszawa udowodnił, że ma potencjał, by dobrze zrealizować tę inwestycję. Rewitalizacja zabytku, połączona z gruntowną przebudową i pełnym zagospodarowaniem terenu, do tego w centrum miasta, jest skomplikowanym przedsięwzięciem. To bardzo ambitne wyzwanie - zachowanie historycznej tkanki, połączone z trudną logistyką budowy w centrum miasta, na co mamy 18 miesięcy. To zadanie dla pewnego i sprawdzonego wykonawcy, takiego jak my – dodaje Jorge Calabuig Ferre, wiceprezes zarządu Mostostalu Warszawa.

Warto podkreślić, że projekt rewitalizacji „Wigencji” zakłada nie tylko zachowanie istniejącej zieleni, ale również dosadzenie nowych drzew i krzewów. Na terenie wokół zrewitalizowanej fabryki posadzonych zostanie 10 klonów polnych „Carnival”, 5 klonów zwyczajnych „Crimson Sentry”, 7 śliw wiśniowych „Pissardii”, a 8 rosnących tam drzew zostanie przesadzonych zgodnie z projektem zazielenienia terenu. Posadzone zostaną również krzewy (Lilak Meyera), które zajmą łącznie powierzchnię 50 m kw. oraz byliny i trawy na powierzchni blisko 670 m kw.

W ramach inwestycji powstanie również przebicie do OFF Piotrkowska. Będzie to ciąg pieszo-jezdny, pełniący również funkcję drogi pożarowej.