Łódzka Włókiennicza jak nowa. Miasto przejmuje kolejne budynki do remontu

Do finału zmierzają miejskie rewitalizacyjne remonty przy ul. Włókienniczej w Łodzi. Ale to nie koniec inwestycji. Modernizacja będzie kontynuowana, bo miasto przejmuje kolejne budynki do remontu.

Ulica Włókiennicza to serce miejskiego programu rewitalizacji.

W większości kamienic skończyły się już remonty zaplanowane w pierwszym etapie prac.

Ekipy budowlane pracują jeszcze w pięciu budynkach.

Do drugiego etapu rewitalizacji szykowane są cztery kolejne kamienice. Tę pod numerem 1 miastu udało się już przejąć i powstaje dla niej dokumentacja projektowa, która pozwoli przygotować się do generalnego remontu.

Miasto reguluje też stan prawny budynków pod numerami 10, 13 i 17. Budynek przy ul. Włókienniczej 18 to własność wspólnoty mieszkaniowej. Ta również przymierza się do remontu swojej nieruchomości.

Włókienniczą rewitalizują też prywatni inwestorzy

W program rewitalizacji dawnej ul. Kamiennej włączyli się też prywatni inwestorzy. Pod numerem 20 Fundacja Atlas Sztuki buduje nową galerię. Natomiast narożny budynek przy skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego został już wyremotnowany. Deweloper zaaranżował tam mieszkania na sprzedaż.

Inwestycje nie ominęły ulic i pasaży. Do finału zmierza remont ulicy Włókienniczej, na której wymieniona została cała nawierzchnia, oświetlenie, postawione ławki oraz posadzone drzewa. Między nią i ul. Jaracza powstał natomiast nowy pasaż z kolorowym placem zabaw, miejscem do wypoczynku i sąsiedzkich spotkań.