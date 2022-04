Łódzki biurowiec projektu Litoborski+Marciniak już gotowy

W Łodzi Echo Investment zakończyło realizację biurowca React spod kreski biura Litoborski+Marciniak.

Echo Investment ukończyło realizację biurowej inwestycji przy alei Piłsudskiego 24.

Budynek powstał w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i uzyskał certyfikat BREAAM na poziomie Excellent.



React to przestrzeń przygotowana w zgodzie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Budynek ubiega się o certyfikat Well Health and Safety.

Sercem inwestycji jest lobby, które zmieniono w dwupoziomową przestrzeń wspólną budynku, którą można zaadaptować jako część konferencyjno-eventową.

Wraz z pozwoleniem na użytkowanie w biurowcu otworzyła się także nowa placówka medyczna ENEL-MED; wkrótce będzie również coworking firmy Rise.

Za projektem stoi biuro Litoborski+Marciniak.

Siedmiokondygnacyjny biurowiec React to trzecia z sukcesem ukończona inwestycja biurowa Echo Investment w Łodzi. Budynek, spod kreski biura architektonicznego Litoborski+Marciniak, wpisał się w krajobraz jednej z głównych arterii miasta – alei Piłsudskiego.

– React ma wszystko to, czego potrzebuje nowoczesny biznes: wygodę, bezpieczeństwo i udogodnienia dostępne na wyciagnięcie ręki. Budynek zaprojektowaliśmy w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Rozwiązania technologiczne wspierają komfort użytkowników, a centralna lokalizacja, w myśl idei 15-minutowego miasta, pozwala zaspokoić codzienne potrzeby w najbliższej okolicy. Wyróżnikiem inwestycji jest wygodne, wielofunkcyjne lobby. Postawiliśmy na otwartość tego miejsca. Chcemy, aby ta przestrzeń stała się sceną dla ciekawych wydarzeń i inspirujących spotkań. Oddajemy Łodzi kolejne dobre miejsce. Jestem przekonana, że takich biur, jak React oczekuje młode pokolenie wchodzące na rynek pracy – mówi Katarzyna Kubicka, dyrektor regionalna w dziale projektów komercyjnych Echo Investment.

Bezpieczeństwo, komfort i ekologia

O bezpieczeństwo użytkowników biurowca dba zaawansowana technologia wykorzystywana przez Echo Investment. React był pierwszą inwestycją dewelopera, która została przystosowana na potrzeby nowej, postpandemicznej normalności. Na zaawansowanym etapie budowy projektanci wprowadzili tu nowy standard Echo Pure Office, który m.in. odpowiada za regulację jakości powietrza w budynku.

Urządzenia, w jakie uzbrojony został system wentylacyjny biurowca, wykorzystując naturalnie występujące w przyrodzie procesy, oczyszczają powietrze i powierzchnie ze szkodliwych patogenów, zanieczyszczeń, w tym wirusa SARS-CoV-2. Technologia RCI Active Pure wraz z pakietem zasad higieniczno-sanitarnych zdecydowanie podwyższają standard bezpieczeństwa biurowca.

Potwierdza to certyfikat Well Health and Safety. Ten międzynarodowy system oceny bezpieczeństwa budynków wprowadzono w dobie pandemii. Poświadcza, że procedury zastosowane w budynku i kontrola kluczowych systemów zmniejszają zagrożenie związane m.in. z COVID-19. W procesie certyfikacji oceniane są m.in. procedury czyszczenia i dezynfekcji, dostępność opieki zdrowotnej, zarządzanie jakością powietrza i wody. React, po wrocławskim biurowcu West 4 Business Hub, to drugi budynek Echo Investment ubiegający się o ten certyfikat.

Prowadzenie inwestycji w myśl zasad zrównoważonego rozwoju i zastosowanie takich rozwiązań, jak energooszczędne systemy instalacyjne, zapewnienie dostępu do światła dziennego, zoptymalizowane oświetlenie, użycie lokalnych i nietoksycznych materiałów doprowadziło do uzyskania certyfikatu BREAAM na poziomie Excellent.

Deweloper wyposażył biurowiec w stacje do ładowania pojazdów z napędem elektrycznym. A dla fanów dwóch kółek powstały szatnie z suszarniami i prysznicami oraz odpowiednia infrastruktura.

Zaprojektowany, by przyciągać

Architektura Reacta to skupienie się na takich symbolach jak struktura, modułowość, porządek, światło i funkcjonalność. Sam biurowiec wpisuje się harmonijnie w otaczającą przestrzeń: wypełnia ją, a biała, spokojna elewację nie zakłóca dotychczasowego charakteru miejsca.

Sercem inwestycji jest lobby, które zmieniono w dwupoziomową przestrzeń wspólną budynku. Część wejściowa pełni funkcję klasycznej recepcji. Schody z drewnianymi siedziskami prowadzą na antresolę idealnie nadającą się do integracji przy kawie czy mniej formalnych spotkań. Lobby w ciągu dnia służy najemcom, a popołudniami śmiało można zaadaptować jako część konferencyjno-eventową do spotkań inspirujących czy warsztatów. Do wnętrza wprowadzono też wiele roślin, m.in. zazieleniona została ściana w strefie relaksu. Do dyspozycji najemców są także wygodne loggie.

React w centrum tego, co ważne

Lokalizacja to zdecydowany atut biurowca. Inwestycja powstała w sąsiedztwie Galerii Łódzkiej i bliskiej odległości do Dworca Tramwajowego Centrum oraz najbardziej znanego deptaka w Polsce: ulicy Piotrkowskiej. Tym samym najemcy, którzy tu lokują swoje biura na wyciągnięcie ręki mają to, co najlepsze w Łodzi: świetne restauracje, parki, komunikacja miejska, sklepy i usługi.

W biurowcu działa już specjalistyczna placówka ENEL-MED. W tym wieloprofilowym oddziale przy Piłsudskiego świadczone są usługi diagnostyczne oraz konsultacje specjalistyczne (internistyczne, okulistyczne, neurologiczne, dermatologiczne, laryngologiczne czy ginekologiczne) i lekarza medycyny pracy.

– Rynek biur w ostatnich dwóch latach przeszedł szereg zmian i ewolucji. Zmienia się sposób pracy – coraz popularniejsze stają się systemy hybrydowe. Młode pokolenie pracowników chce pracować tak jak żyje: w przyjaznej atmosferze, w jasnych, nowoczesnych przestrzeniach, przyjaznych biurach, w miejscach, które są ławo dostępne i wielofunkcyjne. Jestem przekonana, że React odpowiada na zmieniające się potrzeby biznesu – dodaje Katarzyna Kubicka.

Wkrótce będzie tu można skorzystać także z przestrzeni co-workingowej, którą przygotowuje firma Rise, znana pod marką Chilispaces. Na 3,5 tys. mkw. powstaje 520 miejsc do pracy, 16 sal konferencyjnych, strefa chillout, pomieszczenia do pracy dla zespołów oraz przestrzeń eventowa.