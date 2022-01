Łódzki Kapelusz Anatola dostał drugie życie

W kompleksowo zmodernizowanych wnętrzach budynku Kapelusza Anatola przy ul. Paderewskiego w Łodzi uruchomiono przychodnię lekarską.

- Witamy w pierwszej od 20 lat nowo otwartej miejskiej przychodni. Tworząc to miejsce, staraliśmy się, aby pod względem jakości świadczonej opieki oraz estetyki i funkcjonalności nadążało za prywatnymi centrami medycznymi. Chcemy, by seniorzy mieszkający poza centrum miasta mieli dostęp do najlepszej opieki lekarskiej blisko domu. Stąd otwarcie nowej poradni w kultowym budynku Kapelusza Anatola – mówi Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi.

Centrum zostało podzielone na dwie części: dla dorosłych oraz dla dzieci. Każda z nich posiada oddzielne wejście, dzięki czemu mali pacjenci – czy to przychodzący na szczepienie, czy z infekcjami – nie będą mieć kontaktu z dorosłymi.