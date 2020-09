Łódzki Luwr po remoncie

Odkrycia w sali arkadkowej, mazerunki na klatce schodowej, odrestaurowane figury wieńczące fasadę, nowa sztukateria, balustrady i detale architektoniczne. Na finiszu już jest ponad dwuletni remont najcenniejszego zabytku w Łodzi.

REKLAMA

We wrześniu tego roku zakończy się ponad dwuletni remont Pałacu Izraela Poznańskiego, siedziby Muzeum Miasta Łodzi. Pałac jest jednym z najbardziej reprezentacyjnych i najcenniejszych zabytków Łodzi. Inwestycja objęła swoim zakresem naprawę elewacji całego budynku, remont balkonów, konserwację gzymsów, sztukaterii, balustrad, detali architektonicznych, figur wieńczących fasadę, izolację fundamentów oraz wymianę pokrycia dachu i rynien, a także wymianę stolarki okiennej. Przywrócone zostało wejście do budynku od strony ulicy Zachodniej, muzeum zostało dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Łączny koszt inwestycji w Muzeum Miasta Łodzi to blisko 40 mln złotych.

- Inwestycja w pałacu to również nowa wystawa, która powstaje w podziemiach. Wystawa prezentować będzie historię Miasta Łodzi oraz całego regionu. Na ekspozycji znajdziemy dzieje miasta, które w bezprecedensowy sposób w skali światowej, w ciągu kilkudziesięciu lat awansowało z szeregu małych, lokalnych ośrodków miejskich o charakterze rzemieślniczo-rolniczym do grona wielkich metropolii europejskich – mówi Sławomir Mikołajczyk, p.o. dyrektora Muzeum Miasta Łodzi.

- Wystawa podzielona będzie na pięć obszarów. Pierwsza część to Prolog i Ludzie, czyli wstęp do dziejów miasta. Kolejny obszar to Postęp - będzie to prezentacja najważniejszych dokonań w takich dziedzinach jak: polityka, edukacja, czy gospodarka. Kolejna część to Sukces, czyli jak powstawały łódzkie fortuny Scheiblerów, Poznańskich i Geyerów. Metropolia to obszar, w którym znajdziemy atrybuty wielkiego miasta: komunikacja i media. Uzupełnieniem wystawy będzie strefa Biblioteki, czyli zupełnie nowego miejsca w muzeum – dodaje Tomasz Zalewski, projektant wystawy.

Wystawa „Ziemia Obiecana wczoraj i dziś. Łódź w Europie. Europa w Łodzi” zaprezentowana zostanie w języku polskim i angielskim, będzie dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób niesłyszących. Integracyjną częścią wystawy będzie kilkuletni program edukacyjny, który w tej chwili opracowuje zespół edukatorów. Otwarcie ekspozycji planowane jest na początku październiku tego roku.

- Remont pałacu to również odkrycia. I tak np. zasypane okna piwnic od strony ulicy Ogrodowej osłoniły pięknie zachowane kraty z XIX wieku, odsłoniliśmy również okładzinę z różowego piaskowca. Przywróciliśmy oryginale dębowe mazerunki pod schodami paradnej klatki. Nowością w pałacu jest przeszklona winda, z której będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami. Na podłodze windy widoczny jest motyw posadzki powtórzony z pałacowych wnętrz. Ciekawostką dla stałych bywalców muzeum będzie gabinet Poznańskiego, gdzie odtworzyliśmy oryginalne wymalowania w kolorach oliwki, czerwieni i złota - mówi Paulina Długosz, Muzeum Miasta Łodzi.

Budowę Pałacu rozpoczął Izrael Kalmanowicz Poznański. W 1877 roku kupił dom stojący na rogu ul. Ogrodowej i Stodolnianej. I to właśnie ten dom stał się zaczątkiem wielkiego pałacu. Pierwszy projekt pałacu jest dziełem Hilarego Majewskiego z 1888 roku. Po dziesięciu latach projekt H. Majewskiego został zmodyfikowany i rozbudowany przez Juliusza Junga architekta ze Stuttgartu i inżyniera Dawida Rosenthala. Obecną formę architektoniczną fasad i stylowo eklektycznych wnętrz pałac otrzymał dopiero po przebudowie w latach 1901-1903. Autorem projektu był architekt Adolf Zeligson.