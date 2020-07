Łódzki obelisk powiększy się o kolejny centymetr

Pomnik Ulicy Piotrkowskiej w Łodzi powiększy się o kolejny centymetr. Dzisiaj (wtorek, 28 lipca) o godzinie 13 odbędzie się z tej okazji uroczystość.

Do pomnika co roku dodawany jest kolejny centymetrowy element - jest to sposób upamiętnienia wieku pryncypalnej ulicy Łodzi. W tym roku obelisk urośnie do wysokości 197 cm.

Obelisk jest ważnym elementem tożsamości Łodzi, a zamontowana na nim tablica zobowiązuje następne pokolenia Łodzian do kontynuacji tej idei jako symbolu szacunku dla tradycji ulicy Piotrkowskiej.