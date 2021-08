Łódzki park kieszonkowy przyjaźniejszy dla dzieci

W parku kieszonkowym na rogu ulic Jaracza i Kilińskiego w Łodzi oddany do użytku został nowoczesny i bezpieczny plac zabaw. To kolejna już miejsca strefa przystosowana do zabaw najmłodszych.

W parku kieszonkowym, znajdującym się na skwerze Aliny Margolis-Edelman, czyli na rogu ulic Jaracza i Kilińskiego oddany do użytku został nowoczesny i bezpieczny plac zabaw. Dzieci mają do dyspozycji m.in. huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice oraz linową piramidę wspinaczkową. Na 900 m kw., które obejmuje teren parku kieszonkowego, zasadzonych zostało 14 drzew, w tym klony i magnolie, blisko setka krzewów i trzy tysiące traw ozdobnych. Skwer otoczony jest stylowym ogrodzeniem z 3 wejściami. Ustawione na nim zostały ławki i stojaki rowerowe. Na terenie parku dostępna niebawem będzie również bezpłatna toaleta publiczna, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

- Kiedyś znajdował się tu postój taksówek i zupełnie niezaaranżowana przestrzeń. Dziś mamy tutaj plac zabaw dla dzieci. To właśnie rewitalizacja po łódzku. Jeżeli remontujemy ulice i budynki, a w nich mieszkają łodzianie, to jest to właśnie odpowiedź na ich potrzeby. Tak wsłuchujemy się w ich uwagi i wnioski. Mamy plac zabaw. Jest zielony i bezpieczny. Niebawem czynna będzie toaleta, a zamontowane zostanie także poidełko. Dzieciaki ze śródmieścia nie muszą szukać placów zabaw po parkach czy osiedlach, ale mogą przyjść na swoją ulicę - powiedziała Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

W całym mieście jest 156 placów zabaw, zaś ogrodzonych piaskownic 56. Plac zabaw na rogu ulicy Jaracza i Kilińskiego, to kolejny z nich, znajdujący się w centrum Łodzi.

- Przekazujemy mieszkańcom plac zabaw na rogu ulic Jaracza i Kilińskiego. Pod naszą opieką są 93 place zabaw i 56 ogrodzonych piaskownic. Utrzymaniem zajmuje się jeszcze Zarząd Zieleni, mający w swoich zasobach 63 place zabaw na terenach zielonych. Każdy plac zabaw posiada tzw. książkę obiektu. Corocznie wiosną robione są przeglądy placów zabaw. Przynajmniej dwa razy do roku wymieniamy piasek w piaskownicach, ale jeśli zajdzie potrzeba jest to robione częściej. Co ważne, place zabaw monitorowane są przez straż miejską i sanepidu - powiedziała Małgorzata Gajecka, z-ca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi.