Łódzki Pewex do remontu. Słynna kamienica z motylem siedzibą CityLabs

Rozpoczęły się prace koncepcyjne związane z rewitalizacją zabytkowej kamienicy przy ul. Sienkiewicza 21 w Łodzi. W budynku należącym do Uniwersytetu Łódzkiego mieścił się niegdyś Pewex.

Uniwersytet Łódzki rozpoczął projekt odnowienia należącej do uczelni zabytkowej kamienicy z charakterystycznym muralem przedstawiającym motyla.

Do niedawna budynek był wystawiony na sprzedaż, ale władze UŁ zmieniły zdanie.

Budynek pozostaje własnością UŁ, a wszelkie działania w nim prowadzone będą związane z misją i strategią uczelni.

Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej i koncepcji aranżacji wnętrz budynku. Władze uczelni zamierzają stworzyć tu miejsce dla spotkań kultury z nauką. Ma być to również siedziba City Labs, czyli zespołów, które aktywnie pomagają zmieniać miasta na lepsze. Jest to jeden z warunków obecności w sieci UNIC (Europejski Uniwersytet Miast Postindustrialnych), do której uczelnia weszła na początku 2022 r.